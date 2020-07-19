‘Elimizde isimler var’ diyen AKP’li Metiner ile Bakan Soylu canlı yayında tartıştı

26. dönem AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner CNN Türk canlı yayınında FETÖ’yle mücadeleyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Emniyet teşkilatında yapılan atamalara değinen Metiner, şunları söyledi:

BURADA AÇIKLAMAMIZA GEREK YOK

* Buradan İçişleri Bakanlığı’ndaki arkadaşlarımıza hatırlatmak istiyorum, lütfen! Burada açıklamamıza gerek yok. Biz de izliyoruz kendimize göre. Bir ilimizde veya illerimizin herhangi bir yerinde bu tür kritik yerlerde hâlâ isimler varsa, ‘Nedamet gösterdiler, sahiplenmemiz, kazanmamız lazım’ adı altında bu tür atamalar, tayin ve terfiler yapılırsa korkarım ki FETÖ’yle mücadele konusunda yeniden zafiyet yaşayabiliriz.

KILI KIRK YARMALARI GEREKİYOR

* Burada iktidarı eleştirmek için söylemiyorum. Hükümetimizi eleştirmek için söylemiyorum. Tam tersi Milli Savunma Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın, bakanlıktaki bütün yetkili arkadaşlarımızın tayin, terfi, atama konusunda kılı kırk yarmaları gerekiyor.

SOYLU CANLI YAYINA BAĞLANDI

İlerleyen dakikalarında canlı yayına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bağlandı. “Hem beni hem bugün başında olduğum bakanlığı ilgilendiren birkaç değerlendirme yapıldı” diyen Soylu, Mehmet Metiner’in ifadelerine cevap verdi.

HÜKÜMETİMİZİN POLİTİKASINI YÜRÜTMEYE ÇALIŞIYORUM

* Nedamet getirdiği için bizim göreve getirdiğimiz kimse yok. Ben sağın solun laflarıyla beraber iş yapacak bir adam değilim. Bizim bir hükümetimiz, politikamız var. Ben hükümetimizin politikasını bir vesileyle yürütmeye çalışan bir adamım.

ÜLKEMİZE İHANETTİR

* Hayatı risk içerisinde olan bir adamım. Ömrümde iki kaşıkla yemek yemedim. Bir tek FETÖ’cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorum demektir. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum.

BU LAFLARI HİÇ KABUL EDEMEM

* 15 Temmuz’da neler yaşandığını bilen, yaşayan insanlardan bir tanesiyim. Bu laflar benim ağırıma gidiyor. Kurulumuzun da ağırına gider. Hele en yakın arkadaşlarımızdan bu lafların gelmesini hiç kabul edemem. Haksızlık olarak nitelendiririm. 15 Temmuz olsaydı biz ne olacaktık? Bugün nedamet olarak nitelendirilen insanlar mı bize sahip çıkacaktı?

HAKARET KABUL EDİYORUM

* Üzüldüğümü ifade etmek, böyle bir değerlendirmeyi kabul etmediğimi ifade etmek istiyorum. Bizim yanlış yapma hakkımız yok. Bu milletin verdiği emaneti kılı kırk yararak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Televizyon kanallarında bir de bizim arkadaşlarımızın ‘Elimizde isimler var’ demesini kendime bizatihi hakeret kabul ediyorum. Bana her zaman ulaşabilecek insanların basın üzerinde bizle konuşmasını doğru kabul etmiyorum.

‘MÜSAADE FALAN ETMİYORUM’ DİYEREK YAYINI TERK ETTİ

Mehmet Metiner araya girerek, “Sizin yaptığınız da basın üzerinden konuşmak Sayın Bakanım” dedi. Süleyman Soylu’nun konuşmasına devam etmesi üzerine “Müsaade eder misiniz?” diye tekrar araya giren Metiner’e Bakan Soylu, “Müsaade falan etmiyorum. Söyleyeceğinizi söylediniz zaten. Oradan söylemeye devam edersiniz. Aynı şekilde devam. Hayırlı akşamlar diliyorum” yanıtını vererek yayını terk etti.