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Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay: Çatışma ortamına çekmek istiyorlar

Genelkurmay eski Şube Müdürü Ünal Atabay’dan çarpıcı uyarı: Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hakları ve güvenliği nedeniyle, sınır ötesinde yürüttüğü faaliyetlerine karşı, bazı ülkeler örtülü bir ittifak içine girdi.

Saygı ÖZTÜRK
06:00 -
Haberler Gündem
Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay: Çatışma ortamına çekmek istiyorlar

Gelişmeleri yakından izleyen 21. Yüzyıl Türkiye Araştırmalar Enstitüsü Başkanı, Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Dairesi eski Şube Müdürü emekli Kurmay Albay Ünal Atabay konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Atabay, “Türkiye'nin karşısında yer alan ülkeler, kendi emellerine ulaşmak adına, Türkiye'yi aynı anda birçok cephede çatışmaya girmesini arzuluyor. Böylece gücünü geniş bir sahaya yayılmasını sağlayarak, kendi inisiyatifleri doğrultusunda yeni senaryolara dahil etme peşindedirler” dedi. Atabay kirli oyunları şöyle özetledi:

– Libya'da; Türkiye-Rusya arasında İdlib benzeri bir anlaşma ile ateşkes sağlamak ve ikiye bölünmüş bir Libya yaratmak, bu kapsamda Türkiye'nin de iknası için Hafter tarafında yeni bir siyasi figür devreye almak.

Saygı Öztürk – Ünal Atabay

– Libya sahasını şekillendirmek adına, İdlib'de Türkiye'yi tazyik etmek.

– Fırat'ın doğusunda YPG-Esad rejimince oluşturulacak bir tehdit odağıyla Türkiye'nin müdahalesine açık bir durum yaratmak ve burada yeni bir cephe daha açılmasını sağlamak.

– Kıbrıs'ta Rum Milli Muhafız Ordusu'nu, ABD'nin “Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim Programı” çerçevesinde eğitmek, silah desteği sağlamak ve Kıbrıs Adası'nı bir çatışma ortamına sürüklemek.

ABD çatışma emekli Genelkurmay Libya Rusya Saygı ÖZTÜRK Türkiye
Son güncelleme: 04:38 07.08.2020
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