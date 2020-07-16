Emniyet müdürü düğün hediyesi olarak kelepçe taktı

Mezun oldukları Polis Akademisi’nde tanışan Merve Kılıç (27) ve Muhammed Mustafa Ayhan (29) Bursa’nın İnegöl ilçesinde görev yapmaya başladı. Arkadaş olan çift bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Komiser yardımcısı genç çiftin nikahı polis arkadaşları ve amirlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Nikah öncesi Muhammed Mustafa Ayhan telsizden bir kez daha evlenme teklifi anonsu yaparak eşi Merve Kılıç’tan bir kez daha ‘anlaşıldı evet’ cevabı aldı.

Çiftin nikah şahitliğini İnegöl Emniyet Müdürü Nihat Şahin ile yardımcısı İlhami Araali yaptı. Emniyet Müdürü Nihat Şahin yeni evlenen çifte kelepçe takarak bir ömür boyu ayrılmamalarını diledi. (İHA)