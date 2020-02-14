En romantik Sevgililer Günü mesajları ve 14 Şubat’a özel notlu hediye seçenekleri…

Türkiye'de online alışveriş yapan kişi sayı her geçen gün artış gösterirken, bilhassa özel günlerde bu oran daha hızlı bir ivme kazanıyor. Özellikle hediye almayı son ana bırakan ziyaretçiler ilk olarak online alışveriş sitelerine yöneliyor. Ve sevgililer romantik sevgililer günü mesajlarıyla bu hediyelerini tamamlıyor. Yapılan araştırma sonuçları bu sene 14 Şubat tarihinde online sitelerden gerçekleştirilecek alışverişlerin geçen seneye oranla yüzde 70 civarı artacağını gösteriyor. Osevio.com’a göre bu yılın da en popüler hediye seçenekleri şöyle; tasarım çiçekler, kutulu çiçekler, çiçek aranjmanları ve yenilebilir çiçekler… İşte sevgilinize özel olarak hazırlatabileceğiniz hediye seçenekleri ve o hediyelere hayat verecek mesajlar…

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

*Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.

*Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

*Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

*Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

*Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

*İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

*Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.

*Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

*Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

*Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana. Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın denizinde huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE TAVSİYELERİ

VAZGEÇİLMEZ HEDİYE: ÇİÇEK

Aşkın sembolü kırmızı güllerle hazırlanan kutulu çiçekler, Sevgililer Günü romantizmini zirveye taşıyor. Şık görüntüsüyle dikkat çeken güller, klasikleşen hediye seçenekleri arasında yer almaya devam ediyor. Kutulu güller dışında çiçek danışmanları tarafından titizlikle hazırlanan teraryum, çiçek aranjmanları ve dekoratif saksılardaki orkideler ise çiçekten vazgeçemeyenler için farklı alternatifler sağlıyor. Son zamanların popüler çiçeği sukulentler ise naif duruşuyla şık bir aksesuar görüntüsü yaratırken, uzun ömürlü olma özelliğiyle kişinin kendini uzun süre değerli hissetmesini sağlıyor. Gösterişli bir hediye almak isteyenler için ise tamamı güllerden oluşan özel ayıcık tasarımı doğru bir tercih sunuyor.

MİNİK HEDİYELER HEYECAN KATIYOR

Tercihini çiçekten yana kullanmak fakat biraz da farklılık yaratmak isteyenler için ayıcık, balon ve kalpli objelerle birlikte hazırlanan tasarımlar güzel bir alternatif oluşturuyor. Çiçeklerin yanında yer alan minik nesneler, hediyeyi daha etkileyici hale getirirken, sevimli görünüşüyle de kişinin kalbine dokunuyor.

ÖZEL HİSSETTİREN KİŞİSEL HEDİYELER

Sevdiği kişinin zevkine göre en doğru hediyeyi bulma fırsatı sunan kişiselleşen hediyeler, kişinin kendini ayrıcalıklı hissetmesini sağlayarak bu özel günü daha da anlamlı hale getiriyor. Kahve içmeyi sevenler için hazırlanan “dünya kahveleri hediye seti ya da makyaj yapmayı sevenler için isme özel tasarlanan “makyaj fırçası seti” gibi hediye alternatifleri Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak isteyenler için iyi bir seçenek oluşturuyor.

YENEBİLİR ÇİÇEK HEM GÖZE HEM DAMAK TADINA HİTAP EDİYOR

Sevgililer Günü özelinde hazırlanan yenilebilir çiçekler, sevdiğinin ağzını tatlandırmak ve onu mutlu etmek isteyenler için en doğru hediye seçeneği oluyor. Taze meyvelerden hazırlanan meyve sepetleri, leziz kurabiye ve keklerden oluşan kurabiye buketleri güzel bir lezzet şöleni sunarken, şık görünüşleriyle de beğeni topluyor.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR? SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine’nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat’ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat’ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda “Aziz Valentin Günü” (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır