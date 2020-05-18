Engellere rağmen yaraları saracağız

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere büyükşehir belediyelerinin başlattığı bağış kampanyası için açılan banka hesaplarına bloke konulmuştu… CHP'li belediyeler de salgın sürecinde vatandaşa yardım edebilme mücadelesini sürdürüyor…

Belediyeler kendi bütçelerinden ve farklı yöntemlerle sorunu aşıyor. Yardım organizasyonlarını planlayan, eşgüdümü sağlayan CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, corona virüsü salgınının başlangıcından bu yana parti ayrımı gözetmeden halka önemli destekler verdiklerini, imkanlar ölçüsünde vermeye devam edeceklerini söyledi.

BELEDİYELER NE YAPTI

Seyit Torun CHP'li belediyelerin süreçte yaptığı bazı hizmetleri şöyle sıraladı:

– Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan iftarver.com adresine yapılan iftar bağışları 500 bin 059 kişiyle, toplamda 7.500,885 TL'ye ulaştı.

– Başkan Mansur Yavaş'ın başlattığı ‘6 Milyon Tek Yürek' kampanyasında 24 bin 096 adet nakit yardım bağışı 4 milyon 650 bin 300 TL'ye ulaştı.

ENGELLENDİ FAKAT…

– 8.084 adet AnkaraKart yüklemesi yapılarak, 448 bin 337 TL'ye ulaştı.

– İzmir Büyükşehir Belediyesi 19 noktaya maskematikler kurdu. Vatandaşa bir günde ücretsiz 117 bin 330 maske dağıtıldı.

– Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtımı sadece ‘Vefa Destek Grubu' yapar diyerek engellendi. Belediye bu kez ekmeği çok düşük bir ücretle vatandaşlara ulaştırmaya devam etti.

– Adana Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüslerine günlük 15 lt, minibüslere günlük 10 lt ve taksilere aylık 40 lt olmak üzere 2 aylık yakıt desteğine başlayacaklarını duyurdu.

– Ankara Büyükşehir Belediyesi pazar esnafından ürün alımı yaptı. Belediyenin gıda yardımları dağıtımı için nakliye esnafıyla hareket etti.

BAŞKENT MARKET

Üreticiden tüketiciye ürünleri aracısız şekilde ulaştırmayı hedefleyen Başkent Market'in ilk şubesi 30 Nisan'da Ankara-Etimesgut'ta açıldı. Kadın kooperatiflerinin ve birliklerin ürünleri satışa sunuluyor.

– İzmir Büyükşehir belediyesi “Halkın Bakkalı” projesini hayata geçirdi. Yurttaşlar buradan gıda paketi satın alarak ihtiyaç sahiplerine ve üreticilere destek olarak dayanışmaya katkı sunuyor.

– Adana Büyükşehir Belediyesi, bağış yapmak isteyenlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmayı amaçlayan “sefkatkoprusu.com”u kurdu.

– Antalya Muratpaşa Belediyesi “ihtiyaç sahibi komşumuz ile yardımsever komşumuzu buluşturuyoruz” diyerek “komsumeclisi.com”u başlattı.

EDİRNE İMECE KURDU

– Edirne Belediyesi de veren elin alan eli görmediği, “Edirne imece” isimli bir uygulama geliştiriliyor.

– İstanbul Büyükşehir Belediyesi su ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanan hanelerle, bağışçı yurttaşları buluşturduğu “Askıda Fatura” uygulaması gerçekleştirdi. İzmir, Aydın ve Ankara da kampanyayı başlattı.

– Beşiktaş Belediyesi, vatandaşların internet üzerinden yaptığı market alışverişlerinde ihtiyaç sahipleri için ‘Online Dayanışma Askısı Projesi'ni hayata geçirdi.

İŞTE YAPILAN YARDIMLAR

Yardım edilen aile sayısı: 4.248.927

Nakdi yardım alan sayısı: 194.667

Suyu açılan abone sayısı: 252.257

Ödenen su faturası sayısı: 9.243.093

Kirası ertelenen işyeri sayısı: 19.065

Bakım hizmeti alanların sayısı: 131.852

Dağıtılan dezenfektan miktarı: 33.021.332 litre

Konaklatılan sağlıkçıların sayısı: 7.897

Dezenfekte olan bina, araç sayısı: 1.703.953