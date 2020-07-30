Enginyurt’un ‘parti kararı için’ saldırdığı Somuncuoğlu: Şaşırmadım

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partisinden ihraç edildi. Enginyurt, ihraç kararına “MHP'den ihraç ettiniz. Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler. Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet, devlet ve Ordulular için hep doğruları konuşan olacağım” sözleriyle tepki gösterdi.

SADİ SOMUNCUOĞLU İLE KAVGASI SİYASİ TARİHE GEÇMİŞTİ

Renkli kişiliği kadar ‘kavgacı’ kimliği ile de tanınan Enginyurt, 2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi o dönem Devlet Bahçeli'ye rağmen Cumhurbaşkanlığına aday olan MHP'li Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu ile yaptığı ve siyasi tarihe ‘töre dayağı’ olarak geçen ‘kavga’ ile dikkat çekmişti.

NE OLMUŞTU?

16 Mayıs 2000 tarihinde yapılan 10. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde dönemin hükümet ortakları; DSP, MHP ve ANAP Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ahmet Necdet Sezer ismi üstünde anlaşmaya varmışlardı.

Ancak bu karara tepki gösteren dönemin MHP'li devlet bakanı Sadi Somuncuoğlu ise Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.

MHP lideri Bahçeli'nin tepkisini çeken ve ilerleyen günlerde bakanlık görevinden azledilen Somuncuoğlu'na adaylığını açıklamak üzere geldiği TBMM girişinde saldırılmıştı.

20 Nisan 2000 gecesi meydana gelen olayda Ordu milletvekili Cemal Enginyurt ile Yozgat milletvekili Ahmet Erol Ersoy, Sadi Somuncuoğlu’nun aracının önünü kesmiş, yaşanana arbedede Somuncuoğlu'nun koruması yumruklanmıştı.

Daha sonra adliyeye intikal eden saldırı tarihe ‘töre davası’ olarak geçmişti.

Somuncuoğlu, Cemal Enginyurt'un kendisine önce “Abi aday ol desteklemezsem şerefsizim” dediğini, aday olduktan sonra ise “Bahçeli'nin sözünü yere düşüremezsin” diye saldırdığını açıklamıştı.

Cemal Enginyurt ise Somuncuoğlu'nun ifadesini yalanlamış ve Somuncuoğlu'na parti kararına saygı duymadığı için tepki gösterdiğini söylemişti.

Cemal Enginyurt daha sonra ‘töre dayağı’ davasında 20 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 2009 yılında bir süre cezaevinde kalmıştı.

SOMUNCUOĞLU: ŞAŞIRMADIM

2000 yılında TBMM önünde yaşananlar için “Benim olayımda muhatap o değil onu üzerime gönderenlerdi” ifadesinde bulunan Somuncuoğlu, SÖZCÜ'den öğrendiği ihraç kararı için “Hiç bir şey hissetmedim. Ahval-i adiyeden bir olay. Şaşırmadım” dedi.

O olaydan sonra bir daha Cemal Enginyurt'la görüşmediğini belirten Somuncuoğlu, “Onunla beraber hatta ondan ziyade o olayın perde arkasında başkası da vardı. Ancak o isim rahmetli oldu. Şimdi rahmetlinin ardından konuşulmaz” diye konuştu.