Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusundan ‘hak ihlali’ kararı çıktı

CHP’li Enis Berberoğlu’na, MİT TIR’ları davasında, “siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamaktan” verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay’da onanarak kesinleşmişti. Berberoğlu, yargılama sürecinde tutukluluğunun hukuksuz olduğu iddiasıyla AYM’ye başvurmuştu.

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Berberoğlu’nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetti.