Erdoğan: AB’nin yaptırım kararı Türkiye’yi ırgalamaz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın ‘Zafer Günü’ kutlamaları için Bakü’ye hareket etmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusunda bu bizim derdimiz değil bu onun kendi derdidir nitekim yapmış olduğu açıklamada vermiş olduğu cevap da zaten çok sulandırılmış bir cevaptır. Aday olacaksa gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz içinde isabet olur” dedi.

AB YAPTIRIMI TÜRKİYE’Yİ IRGALAMAZ

10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek AB Zirvesi’nden Türkiye yönelik bir yaptırım kararı alınması halinde ne olacağının sorulması üzerine Erdoğan, “Türkiye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Yani zaten biz resmi olarak 1963'ten bu yana sürekli yaptırıp uyguluyorlar. Hiçbir zaman Avrupa Birliği bize dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman Avrupa Birliği verdiği sözün arkasında durmamıştır ama biz o günden bugüne hep sabrettik hala da sabrediyoruz. Şu anda atacakları adımlar verecekleri kararlar nedir bunların hepsini göreceğiz ama samimi olan dürüst olan liderler zaten bu sürece yönelik onlarda gayet dik duruyorlar ve Türkiye'ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımları da sıcak bakmıyorlar.” dedi.

BİDEN EVİME GELEN BİRİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ABD’de gerçekleşen seçimler sonrası yeni yönetim ile Türkiye arasındaki ilişkilerde nasıl bir süreç bekliyorsunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

– Biden’a yabancı bir isim değilim. Obama döneminde gayet iyi tanışan birisiyim. Evime kadar gelmiş olan birisidir. Rahatsızlığımda beni evimde ziyaret etmiştir. Ömer Çelik Bey de o ziyarette vardı. Dünyada siyaset çok çirkin ilerliyor maalesef. Aklına herhangi bir şey gelen hemen masaya yaptırımı getiriyor.

– Türkiye ile ABD arasında nasıl bir süreç var? Biz NATO’da beraber değil miyiz? NATO’da iki önemli ülke değil miyiz? ABD’den sonra ilk beşte yer alan ülkelerden birisi Türkiye’dir. Bunu kendileri de itiraf etmişlerdir. Silah alımlarıyla alakalı maalesef attıkları adımları, ifadeleri şık bulmuyoruz.

– Özellikle de şu anda Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Yaptığımız yapacağımız açıklamaları da erken buluyoruz. Görevi üstlensin, sonra Sayın Biden ile oturup bazı şeyleri konuşacağız.

– Siyasette çatışma olmaz. Diplomaside özellikle bu konular görüşülerek, anlaşılarak yol bulmuştur. Ülkenizden birileri negatif şeyler sufle edebilir. O önemli değil, onlar siyasetin acemileridir. Biz ABD ile bu süreci çok farklı şekilde ilerleteceğimize inanıyorum.