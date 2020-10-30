Erdoğan lehine slogan atanlar Anıtkabir’e listeyle alındı iddiası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi önünde yapılan saygı duruşunun ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Geçiş sırasında bir grup Erdoğan'ı alkışlarken, bir kişinin, “Seni seviyoruz reis” diye bağırması dikkat çekti.

FOX Ana Haber’in gündeme getirdiği iddiaya göre, Erdoğan lehine slogan atan kişiler listeyle Anıtkabir avlusuna alındı.

Görüntülerde, bir Cumhurbaşkanlığı korumasının törende alana alınacak sivil vatandaşların adlarının yer aldığı listeyle kontrol noktasında beklediği yer alıyor.

Ayrıca listenin bir örneğini elinde tutan sivil görünümlü bir kişinin içeri girenlere duracakları yeri ve nasıl hareket edeceklerini anlattığı da görünüyor.

“EL SALLADI, HOŞUNA GİTTİ”

Haberde listede adı olmadığı için alana alınmayan bir vatandaşın görevlilere gösterdiği tepkiye de yer verildi.

“Saat 11.00’den önce vatandaşın ziyaretine kapalı” diyen görevliye vatandaş, “Yaşasın Cumhuriyet” sloganından başka slogan atılmamasını talep ederek tepki gösteriyor.

Ayrıca görüntülerde Erdoğan’ı alkışlayıp slogan atan ekip içindeki bir kişinin “El salladı. Hoşuna gitti” sözleri de yer aldı.

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