Erdoğan: Libya’da şehitler var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir’de Kuzey Ege Otoyolu açılışında yaptığı konuşmada, Libya’da bir kaç şehidin olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Libya’nın meşru Başbakanı ile yönetimiyle masaya oturduk, imzaları attık… Biz gayrimeşru Hafter’e karşı, ücretli, lejyoner Hafter’e karşı biz orada yönetici, kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu’ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orda sürdürüyorlar. Tabii birkaç tane şehidimiz var. Ama birkaç tane şehidimizin karşılığında da 100’e yakın orada, o lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Kardeşlerim, şunu hiçbir zaman unutmayacağız; Şehitler tepesi boş kalmayacak” dedi.

Erdoğan, bu açıklamasıyla ilk kez Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Libya’daki varlığından bahsederken, Libya’daki şehitlerin ne zaman, nerede şehit düştüğüne ilişkin ayrıntı vermedi.

Erdoğan, Libya’da şehit olduğunu belirttiği askerlerin uyruklarını ya da isimlerini açıklamadı.

ARAP MEDYASI DA DUYURDU

Al Arabiya’daki habere göre, 3 üst düzey Türk yetkilisi ve Suriyeli bir çevirmen Trablus limanına düzenlenen roketli saldırıda hayatını kaybetti.