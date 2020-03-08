Erdoğan’dan Yunanistan’a çağrı: Sen de kapılarını aç…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle

* Hep beraber ayağa kalkıyor muyuz? Annelerimizi şehitlerimizi hayırla yad ediyor muyuz?

* Şehitler tepesinin bekleyen kahramanlar var oldukça istikbalimizi karartmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

* Üzerinde bulunduğumuz bu vatanı vatan yapan şehitlerimizin kanlarıdır.

YUNANİSTAN’A ÇAĞRI

Erdoğan sınır kapılarının açılmasıyla ilgili Yunanistan’a çağrı yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

* Avrupa kapılarına dayanan yüz binlerce insan arasındaki kadınlara yapılan eziyeti kimsenin kınadığını işitmedim

* Ey Yunanistan bu insanlar sende kalmayacak. Senden Avrupa’nın bir başka ülkesine gidecek. Sen niye rahatsız oluyorsun?

* Biz böyle giderse ‘kapıları açacağız’ dedik. İnanmadınız. Ey Yunanistan sen de kapılarını aç bu yükten kurtul. Adil bir yük paylaşımı diyorsak biz de ortak arıyoruz.

İŞGAL VE İLHAK AMACI YOK

Suriye konusunda ise Erdoğan şunları söyledi.

İdlib’deki durumu rejimin saldırganlığı ve Rusya’nın tutumu nedeniyle çalışmalarımızı hızlandırdık. Türkiye Suriye topraklarını işgal ve ilhak gibi bir amacı asla olmamıştır. Tek gayemiz ülkemizde yaşayan ve sınırlarımzda bekleyenler için kendi topraklarında güvenli bir iklim yaratmak. Suriye halkı zaten Rejime karşı direniyor.

59 ŞEHİT VERDİK

Ülkesinin PKK terör örgütü işgalinde olan rejimin İdlib’i yok etmeye kalkıp varil bombalarıyla bunları yapmıştır. Ortaya çıkan manzara karşısında sahadaki güçlerimiz artırdık. Türkiye olarak fiilen operasyon sürdürdüğümüz 1 ayda toplam 59 şehit verdik. 3400 Rejim unsurunu etkisiz hale getirdik. Rejimin 3 uçağı, 8 helikopter, 8 hava savunma sistemini, 156 tank, 49 doçka, 99 askeri araç, 10 mühimmat deposunu ve 2 havaalimanını imha ettik.