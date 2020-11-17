Erdoğan ve Bahçeli’ye sert sözler: Ayranı yok içmeye…

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin KKTC gezisini eleştirdi:

– Erdoğan ile Bahçeli, KKTC’ye gitti. “Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için gidiyoruz” demediler, “Piknik yapmaya gidiyoruz” dediler. Devletin itibarına bakar mısınız Allah aşkına… Maraş’ta piknik yaptıkları alana ben iki kez gittim. Orada orduevi var, öğrenci yurtları var…

– Peki nasıl gittiler? Bir uçak Erdoğan için, bir uçak Bahçeli, bir başka uçak heyetler, bir başka uçak Dışişleri Bakanı için, iki uçak da korumalar için ayarlandı ve o şekilde gittiler. Bizde meşhur bir atasözü vardır ya “Ayranı yok içmeye…” Hani tasarruf? Bunu yaparken, bu ülkede pazar artıklarından beslenen milyonlar aklınıza gelmiyor mu sizin ya?

– Kıbrıs’a piknik yapmaya gittiler. Ama ne Rauf Denktaş’ın ne de Fazıl Küçük’ün mezarını ziyaret etmediler. Sen oraya piknik yapmaya gidiyorsan bunu sağlayan Bülent Ecevit’tir. Ecevit’in adını dahi anmadılar…

BİR KİŞİNİN KARARI DEVLET POLİTİKASI SAYILIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruşturma açılmasıyla ilgili de şunları söyledi:

– Kanal İstanbul devlet politikasıymış. Peki MGK’da görüşüldü veya özel yasa çıktı mı? Hayır. Çünkü bir kişinin kararı devlet politikası sayılıyor. Bunu bekçilik yapanlar yer ama CHP’liler yemez.

– Belediye başkanları konuşmayacakmış! Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları halkın ve kentin çıkarları için konuşur, konuşacaktır. Eğer hukukta reform yapacağım diyorsan, bunları düzelt.