Erdoğan’a zor soru: Sen niye sabretmiyorsun?

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu’nın konuşmasından satır başları şöyle:

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN SAVAŞI: Ermenistan, işgal ettiği Azeri topraklarından çıkmalıdır. Rusya'nın öncülüğünde masa kuruldu, Türkiye masada yoktu! Bütün vatandaşlarımızın bunu hafızalarında tutmasını istiyorum.

HATAY’DAKİ ORMAN YANGINLARI: Bir ormanı yakmayı, oradaki canlıları yakmayı hangi vicdan hangi ahlak kabul eder? Ormanı yakanın, bir insanı öldürmekten ne farkı vardır? Kurdu kuşu yakmayı hangi vicdan kabul eder. Ormanı yakan teröristtir, ha bir insanı öldürmüşsün, ha bir ağacı yakmışsın!

ERDOĞAN’IN ‘SABREDİN’ AÇIKLAMASI: Bir ekonomik buhran yaşıyoruz, milyonlarca gencimiz işsiz, esnaf siftah yapamıyor, emekli geçinemiyor. Devleti yöneten kişi olarak siz ‘yoksullukta sabredin’ diyorsunuz. Beyefendi sen niye sabretmiyorsun? Bir elin yağda bir elin balda. Yazlık, kışlık, uçan sarayların var. Bütün bunların yükünü ‘sabredin’ dediğin vatandaş çekiyor!

BARO SEÇİMLERİNİN ENGELLENMESİ: Genelgeyle kanun değiştiriyorlar. Baroların seçim yapması lazım. Genelgeyle engellediler. Siyasi partilerin il kongreleri serbest ama baro seçimleri yasak. Niçin? Saray’a kölelik yapan bir kişiyi yerinde tutabilmek için…

ANKARA GARI KATLİAMI: 10 Ekim Katliamı hâlâ tüm boyutlarıyla aydınlanmış değil. Terör kimden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun terör bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Biz insanların düşüncelerine, inançlarına, kimliklerine saygı gösteririz ama teröre asla izin vermeyiz.