Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Sus da adam sansınlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir depremi sonrası yaptığı açıklamaları eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat, beşinci gün yaptığı turistik ziyarette ‘Hâlâ enkazlar kaldırılmadı’ diyor. Bir işi bilirsin konuşursun ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun. Sus da adam sansınlar” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun İzmir milletvekili olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Düşünebiliyor musun? Şöyle bir uğrayıp dönüyorsun. Başından sonuna kadar kalman lazım. o ilin vekilisin yahu. Bunu da yapmayıp orada hayatını her şeyini feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız hakkında ileri geri konuşuyorsunuz” değerlendirmesini yaptı.

AĞAÇLAR BİZİM İÇİN İNSAN KADAR DEĞERLİ

Konuşmasında terör örgütü PKK’nın orman yakma eylemlerine değinen Erdoğan, “Teröristler benzin dökerek Hatay’ın farklı ilçelerinde sessiz masum ağaçlarımızı yakmaya başladı. Gördüğünüz gibi teröristler boş durmuyor. Baktılar ki insanları öldürmekle başarılı olamıyorlar. Bu defa sessiz masum ağaçlarımızı yakmaya başladılar. Bir insan gibi ağaçlar da bizim için bir canlıdır, aynı şekilde değerlidir” dedi.

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