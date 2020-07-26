Erdoğan’dan MİT’in yeni kalesinden mesaj: İstihbarat kilit silahımız olmaya devam edecek

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da katıldığı törenle açıldı.

Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, İstanbul’un nüfusunun bir çok Avrupa ülkesinde daha fazla olduğunu belirterek, “Böyle bir şehrin istihbarat servisleri tarafından cazibe merkezine dönüşmesi kaçınılmazdır. Ankara’daki karargahtan sonra en önemli ikinci bir merkeze sahip oldu. Tüm teknik donanımlarla artık Ankara ve İstanbul bu yükü büyük ölçüde alacağı gibi, teknolojiyle çok daha iyi yapacaktır” diye konuştu.

İSTANBUL VURGUSU

Erdoğan, MİT’in dünya ölçeğinde çalışmalara imza attığını kaydederek sözlerine şöyle devam etti:

* Teşkilatımız PKK; FETO, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin yanında, istihbarat ve istihbarata karşı koyma alanında faaliyetlerini artırıyor. Dünya ölçeğinde çalışmalara imza atıyor. Yabancı istihbarat kuruluşlarının çalışmalarıyla etkin şekilde mücadele edecek.

* İstanbul’daki çalışmalar ön plana çıkıyor. Teşkilatımızın diğer güvenlik kuruluşlarıyla birlikte yaptığı çalışmalarda İstanbul’da terör örgütlerinin çalışmalarını engellemiştir. Yeni binası, güçlü teknolojik alt yapısıyla yeni binamızdan ülkemiz adına çok daha büyük başarılar bekliyoruz.

ENSELERİNDEYİZ MESAJI

Erdoğan, “Terör örgütü mensupları artık biliyorlar ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti’nin soluğu enselerindedir. MİT’in, TSK ve emniyet teşkilatımız ile yurt içinde ve dışında yürüttüğü ortak operasyonlarla PKK lider kadrosu adeta hareket edemez konuma gelmiştir” diye konuştu.

KİLİT SİLAH: İSTİHBARAT

Erdoğan, istihbaratı olmayan bir devletin yok olmaya mahkum olacağını belirterek şöyle konuştu:

* Türkiye’nin çıkarları nerede vaziyet alınmasını gerekiyorsa MİT orada göreve hazırdır. Her alanda olduğu gibi istihbaratta da zoru başardık. Büyük ve güçlü istihbarat bizim kilit silahımız olmaya devam edecektir.

* İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur. Rakiplerimizin bir adım önünde olmak ve gelecek tehditleri bertaraf etmek ancak istihbarat teşkilatı ile olur. Teşkilatımıza her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. (DHA)