Erdoğan’ın tepki çeken 10 Kasım konuşmasını kitap yapıp liselerde dağıttılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerinde yaptığı ve tartışmalara neden konuşmasını İletişim Başkanlığı tarafından kitapçık haline getirildi.

Erdoğan’ın, “Ülkemizde yıllardır en büyük ticaret Atatürk ve cumhuriyet ticaretidir. Harf devrimiyle adeta her şeyin sıfırlandığını eklediğimizde elbette ülkemiz okuma-yazma oranının çok düşük olduğu bir dönem yaşadı ama bunun suçunu Osmanlı’ya yüklemek bir bühtandır” sözleri tepki çekmişti.

ADIGÜZEL: KÖRPECİK BEYİNLER HEDEF ALINIYOR

CHP Ordu Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Mustafa Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Erdoğan, 10 Kasım’da yaptığı skandal konuşmayı şimdi de kitapçık haline getirip, körpecik beyinleri fütursuzca hedef alıyor” dedi.

SKANDAL İFADELER VAR

Mustafa Adıgüzel, yaptı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Gazi Mustafa Kemal, Ankara’daki Meclis’i Osmanlı adına faaliyete geçirmiştir gibi skandal bir ifade yer alıyor. Metnin geneline Atatürk’e ilişkin birkaç olumlu ifade ise, etki etmeye çalıştığı kesimlerle iletişim kurabilmek ve asıl maksadı olan siyasi fikirlerini empoze etmek için kullanılan bir yöntemdir.

* Bu metnin basılıp öğrencilere dağıtılmasındaki esas amaç da zaten budur. En kötüsü de bu kadar siyasallaştırılan bir 10 Kasım konuşmasının 14-15 yaşındaki çocuklara bakanlık eliyle dağıtılması, devlet kaynaklarının ve devlet mekanizmasının bu duruma alet edilmesi ve buradan bir siyasi rant elde edilmeye alışılmasıdır.

* Bütün velileri de öğrencileri de kendilerine verilmeye çalışılan bu kitapları almamaya ve bu yaşta çocuklara yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük siyasi operasyonu boşa çıkarmaya davet ediyorum.