Eren Erdem’in evine giren hırsızlar yakalandı

9 Ağustos’ta CHP’li Eren Erdem’in evine giren hırsızlar, 3 bin dolar değerinde kol saati, 2 bin dolarlık bir yüzük, maaş kartı ve 4 bin lira para alarak kaçtı.

TUTUKLANDILAR

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Vedat B. (37), Ahmet B. (30) ve Zeynep A. (28) gözaltına alındı. Vedat B.’nin 8, Ahmet B.’nin 9, Zeynep A.’nın ise 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan hırsızlar tutuklandı.

Hırsızlardan birinin Eren Erdem’in evinden çaldığı saati arkadaşlarına gösterme anı kameralara da yansıdı.

Görüntülerde bir bankta oturan 3 hırsızın saati inceleyerek sohbet ettiği görülüyor.