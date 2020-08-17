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Eren Erdem’in evine giren hırsızlar yakalandı

İstanbul'da CHP'li Eren Erdem'in evine giren hırsızlar yakalandı. Hırsızlardan birinin Erdem'in evinden çaldığı saati arkadaşlarına gösterme anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Habip ATAM
11:25 -
Haberler Gündem

9 Ağustos’ta CHP’li Eren Erdem’in evine giren hırsızlar, 3 bin dolar değerinde kol saati, 2 bin dolarlık bir yüzük, maaş kartı ve 4 bin lira para alarak kaçtı.

CHP’li Eren Erdem

TUTUKLANDILAR

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Vedat B. (37), Ahmet B. (30) ve Zeynep A. (28) gözaltına alındı. Vedat B.’nin 8, Ahmet B.’nin 9, Zeynep A.’nın ise 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan hırsızlar tutuklandı.

(FOTO: SÖZCÜ)

Hırsızlardan birinin Eren Erdem’in evinden çaldığı saati arkadaşlarına gösterme anı kameralara da yansıdı.

Görüntülerde bir bankta oturan 3 hırsızın saati inceleyerek sohbet ettiği görülüyor.

Son güncelleme: 11:30 17.08.2020
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