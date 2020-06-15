Eritre’de kaybolan Türk denizcilerden hâlâ haber alınamıyor! ”Ortada garip bir durum var”

Altı ay önce İzmirli denizci Selim Ekmekçioğlu (64) 13 metrelik Murat Reis isimli katamaran teknesiyle Bodrumlu denizci Ramazan Iğnak (63) ve Lütfi Erman Atamer (62) ile dünya turuna çıkmıştı. Üç denizci 22 Şubat’ta Malezya’dan geri dönüşe geçmiş ancak 50 gün önce Eritre’nin Massawa limanında kaybolmuştu.

Emekli Büyükelçi Süha Umar (70), üç Türk denizcinin kaybolmasında birçok bilinmeyen olduğunu belirterek SÖZCÜ’ye şu açıklamayı yaptı:

* Bölge tam bir cadı kazanı, Bermuda şeytan üçgeni. Kaosun hakim olduğu bir bölge. Ülke savaşlarının yaşandığı, kabilelerin birbirine girdiği, korsanların denizde ve karada cirit attığı bir bölge.

* Üç denizcimizin o rota üzerinde bulunmaları bile doğru değil. Çünkü dünya turuna çıkan üstelik 13 metrelik bir teknede olan denizciler asla o rotayı tercih etmezler. Çünkü o bölge ‘Bermuda Korsan Üçgeni’ gibi.

”MUTLAKA BİR YERDEN BİLGİ GELMİŞTİR”

* Eritre, Somali ve o bölgede istihbarat savaşları yaşanıyor. Bölgede Türkiye’nin de güçlü bir istihbarat çalışması var, zaten olmaması mümkün değil. Diğer ülkelerin istihbarat çalışmaları ile ortaklaşa mutlaka bir bilgi edinilmiştir.

* Korsanlar kaçırsaydı 50 gün ellerinde tutmazlar fidye pazarlığına girişirlerdi. Eritre devleti herhangi bir nedenle tutuklayıp gözaltına alsaydı, bizim Dışişlerimize bildirirlerdi.

* Bu nedenle ortada bilinmeyen ve garip olan bir durum var. Dışişleri Bakanlığımız büyükelçiliğimiz aracılığı ile konunun üzerinde çalışıyordur. Ancak bu durumlarda iki ülke arasındaki ilişkiler de çok önemli.

* Bugüne kadar herhangi bir bilgiye ulaşılmamış olduğuna inanmak istemiyorum. Teknolojinin en üst seviyede istihbaratın çok olduğu bir bölgede mutlaka bilgi toplanmıştır. Mutlaka bir yerlerden bir bilgi gelmiştir.

* Birkaç hafta içerisinde yelkencilerimizden haber alınacağını düşünüyorum.

KAYBOLAN TEKNE 1 MAYIS’TA BULUNDU

Denizci Selim Ekmekçioğlu’nun eşi Şeyda Ekmekçioğlu ise şöyle konuştu:

* Eritre deniz kuvvetlerinin helikopterle aramasıyla teknemiz 1 Mayıs'ta bulundu. Tek öğrenebildiğimiz sorgulamalarının devam ettiği ama bu bizi tatmin etmiyor. Her yere bildirdik.

* Kabile kurallarının geçerli olduğu bir ülkedeler, Türk büyükelçisi Aykut Kumbaroğlu bile bilgi alamıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Kıran konuyla yakından ilgileniyor.

* Yaşadıklarına dair somut bir kanıt istiyoruz. 21. yüzyılda telefonlarına ulaşamıyoruz ve çok endişeliyiz.

“BUNUN HESABI SORULMALI”

Kaybolan denizcilerden İbrahim Iğnak’ın kızı Cansu Iğnak sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Kalp hastası olan babamın ilaçları bitti ve gün geçtikçe haber alamıyor endişelerimiz artıyor.

* Eritre’ye izinli girmelerine rağmen hala neden gözaltında tutuldukları konusunda bir bilgimiz yok. Ülkede askeri yönetim çok baskın olduğu için, Dışişleri Bakanlığı’nın iletişime geçtiği sivil yönetimden bir haber alamıyoruz.

* En büyük dileğim babamlar sağ salim Türkiye’ye geldikten sonra tüm bu yaptıklarının Eritre hükümetinin yanına kalmaması.

AMERİKALI DENİZCİLER, O BÖLGEDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bu arada birkaç ay önce Eritre’den geçerken aynı muameleye maruz kalan bir grup Amerikalı denizci Cansu Iğnak’a ulaştı. Basındaki haberler üzerine durumdan haberdar olduklarını söyleyen denizciler başlarından geçenleri anlattı:

* Birkaç ay önce biz de Eritre’den geçmek zorunda kaldık. Kıyıya yaklaştığımız sırada askeri bir bot tarafından durdurularak ıssız bir adaya demirlemek zorunda bırakıldık.

* Tekneye binmek isteyen silahlı beş asker bize, ülkeye izinsiz girdiğimiz gerekçesiyle gözaltına alındığımızı ve askeri üsse götürüleceğimizi söyledi. Ben bu arada uydu telefonuyla büyükelçiliğe ve yakındaki savaş gemilerine ulaşmaya çalıştım.

* Silahlı askerlerin tekneme binmelerine izin vermedim ve onlarla gitmeyi reddettim. Karşılarında çok sağlam ve sert durarak kontrolü elimden geldiğince bırakmamaya çalıştım. Bu sayede karşımızdakileri ikna ederek ülkeden ayrılma iznini alabildik.

* İnsan hakları konusunda dünyanın karnesi en zayıf ülkelerinden biri olan Eritre’den kurtulabildiğimiz için kendimizi şanslı görüyoruz. Kalbimiz ve dualarımız Türk denizcilerle.

”O BÖLGEDEN TEKNE İLE SEYAHAT ETMEK BİR ÇILGINLIK”

Uzun yol kaptanı evli ve üç çocuk babası Avni Demir yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

* O bölge korsanların cirit attığı, korsanların devletleri tanımadığı bir bölge.

* O bölgede saldırıya uğranıldığında kaçmak için ya çok süratli bir tekneye sahip olacaksınız ya da çok iyi silahlarla donatılmış olacaksınız.

* Elinizi kolunuzu sallaya sallaya Ege ve Akdeniz’deki gibi seyir yapamazsınız. Giremezsiniz, girerseniz çıkamazsınız. Birçok denizci bu gerçeği bilir ona göre hareket eder ve önlemini alır.

* Resmi makamlara da kimsenin gücü yetmez. Büyük ihtimalle askeri kıyafet giymiş korsanların fidye amaçlı kaçırdıklarını düşünüyorum, kısa zamanda bilgisi gelir.

NE OLMUŞTU?

Altı ay önce İzmirli denizci Selim Ekmekçioğlu’13 metrelik Murat Reis isimli katamaran teknesiyle Bodrumlu denizci Ramazan Iğnak ve Lütfi Erman Atamer ile dünya turuna çıkmıştı. Üç denizci 22 Şubat’ta Malezya’dan geri dönüşe geçmiş, Kızıldeniz’deki Cibuti’ye vardıklarında Türkiye’nin Cibuti Büyükelçisi Levent Şahinkaya’nın yardımlarıyla yakıt ve yiyecek ihtiyaçlarını gideren denizciler 30 Mart’ta Süveyş kanalı üzerinden gelmek için son kez yelken açmıştı. 10 Nisan’da geldikleri Mısır’a diplomatik nedenlerle giremeyen teknedekiler, corona virüsü nedeniyle bekleyecekleri süreyi Cibuti’de geçirmek istedi. Teknenin yakıtı azalıp fırtına çıkınca rota üstündeki Eritre’ye girmek zorunda kalan denizciler Eritre Büyükelçisi Aykut Kumbaroğlu’nu arayarak yardım istedi. Karaya çıkmamak şartını kabul eden yelkenciler, 25 Nisan’da girdikleri Massawa limanında 2 Eritre askeri tarafından alıkonuldu. Limandan çıkartılan tekne küçük adalardan oluşan Kızıldeniz girişindeki alana çekildi. Aynı tarihten beri telefonları kapanan ve ulaşılamayan denizciler için tedirgin olan aileleri, durumu Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bildirdi. Denizcilerden 50 gündür haber alınamıyor.