Ermenek’te hayatını kaybeden madencinin eşi: Canımızın bedelini ödemeyi bile çok gördüler

Ermenek ilçesinin Pamuklu Köyü Cenne mevkiinde 28 Ekim 2014 günü Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait linyit ocağında eski ocakta biriken suyun ocağı basması sonucu 18 madenci mahsur kaldı. 38 gün süren kurtarma çalışmaları sonrası 18 işçinin cansız bedenleri çıkartıldı.

Maden faciasının 6'nci yıl dönümünde 18 madenci düzenlenen törenle anıldı. Faciada hayatını kaybeden madencilerin aileleri, 13 aydır maaşlarını alamadıkları için eylem başlatan maden işçileri ve Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu madencilerin mezarı başına giderek dualar etti.

“DÜNYAM KARARDI”

Mezarlık ziyaretinin ardından SÖZCÜ’ye konuşan Şadiye Çoksöyler yaşadıklarını şöyle anlattı:

* Maden faciasının yaşandığı gün ben 26, eşim ise 29 yaşındaydı. 6 yıllık evliydik. Eşim vefat ettiğinde birisi 3 aylık diğeri ise 5 yaşında iki kızımız vardı.

* Kazanın yaşandığını ev ihtiyaçlarını karşılamak için gittiğim pazar yerinde öğrendim. Yeğenimin kayınpederi eşimin de bulunduğu maden ocağında su patlamasından dolayı kaza olduğunu söyledi.

* Kucağımda 3 aylık bebeğimle ne yapacağımı şaşırmış bir vaziyette oradan oraya koştum. Eşimin de vefat ettiğini öğrendikten sonra adeta dünyam karardı. Çocuklarım hala babalarını soruyorlar bana. Boğazım düğümleniyor hiçbir şey söyleyemiyorum.

“TAZMİNAT HAKLARIMIZ ÖDENMEDİ”

Eşinin vefatından sonra tazminatlarının verilmediğini belirten Çoksöyler, “Kazanın ardından 2 çocuğumla birlikte Aşağıçağlar Köyü'nde yaşıyoruz. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Kazanın ardından bize bütün haklarımızın verileceği sözü verildi ama hâlâ tazminatlarımız ödenmedi. 2 çocuğumun hakkını vermiyorlar. Canımızın bedelini ödemeyi bile çok gördüler bize” dedi.

“6 YIL GEÇTİ AMA HALA ŞEHİTLİK UNVANI VERİLMEDİ”

Yetkililerin hayatını kaybeden madencilerin şehit sayılacağı sözlerini de yerine getirmediğini aktaran Çoksöyler sözlerini şöyle sürdürdü:

* Maden faciasının ardından birçok yetkili buraya geldi. O zamanlar bana eşime şehit unvanı verileceğini söylediler. Olayın üzerinden 6 yıl geçti ama hala şehitlik unvanı verilmedi.

* Bazen çocuklarımız hastaneye götürüyorum. Şehit çocukları diyorum ama bu seferde şehitlik kartı istiyorlar. Benim mücadelem sadece çocuklarım için.

* Bu yüzden Ermenek'te diğer maden ocaklarında çalışıp da aylardır maaşları ödenmeyen diğer madenci eşleri ile birlikte haklarımızı aramaya devam ediyoruz.

“ZULÜM HİÇ DEĞİŞMEDİ”

Maden faciasının 6'ıncı yıldönümünde Sözcü’ye açıklamalarda bulunan CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ise şunları söyledi:

* Ermenekli bir madenci çocuğu, Osman Selvi iktidarın ve madencinin emeğini sömürenlerin madenciye bakışının resmi. Zulüm hiç değişmedi. 6 yıl önce bugün madende kaybettiğimiz Osman Çoksöyler'in çocuğu o zaman 3 aylıktı.

* Bugün annesiyle birlikte ‘Sadaka değil hakkımızı istiyoruz’ diyerek babasının arkadaşı madenci amcalarıyla birlikte adalet peşinde yürüyor, hakkını arıyor.

* Onlar aşının ekmeğinin peşinde, işçinin hakkına el uzatan patron ve bu patronu görmezden gelen iktidar ise rantın. Madencilerimiz çalmıyor, çırpmıyor, rant peşinde koşmuyor. Döktüğü alın terinin karşılığı olarak hakkını istiyor.

* Verin madencinin hakkını Ne ortasına ateş düşürülen 18 ocağı ne de aylardır hakkının peşinde koşan maden emekçisini asla unutmayın!

* Çünkü onlar sizi unutmuyor ve hiç unutmayacak! Onları, alın terinin karşılığı olan hakkını arayan emekçi kardeşlerimizi ve tüm maden şehitlerimizi unutmadık ve asla unutmayacağız.