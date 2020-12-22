Esenler Belediyesi protokolü fesh etti, Kiptaş 4.7 milyon lira zarar etti

Esenler Belediyesi ile İBB şirketi KİPTAŞ arasında 2016 yılında imzalanan Metris Kışlası'nın da içinde bulunduğu askeri alanlarda gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm protokolünün, belediyenin talebi üzerine feshedildiği ve fesih işleminin şirketin menfaatleri gözetilmeden kabul edildiği ortaya çıktı. Sayıştay, şirket tarafından yapılan işlere ilişkin harcamaların güncellenmeden tahsil edildiğini belirledi.

“32 MİLYONLUK ÖDEMENİN 37 MİLYON OLMASI GEREKİRDİ”

Sayıştay raporunda yer alan tabloya göre Kiptaş'a fesih sonrasında yaptığı işler karşılığında 32 milyon 376 bin 800 TL ödeme yapıldı. Sayıştay denetçileri, şirketin yaptığı harcamalar için herhangi bir güncelleme talep etmediğini, oysa Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları dikkate alınarak güncellenmesini talep etmesi gerektiğini vurgulandı.

Raporda, protokolün fesih edilmesine onay verilmesinin şirketin menfaatlerine aykırılık oluşturduğu belirtildi. Raporda, protokol hükmü dikkate alınsa harcamalar Yİ-ÜFE oranların göre güncellense toplam 37 milyon 98 bin TL karşılığında protokolün fesh edilebileceği kaydedildi. Kiptaş'ın fesih nedeniyle gelir kaybının toplamda 4 milyon 721 bin 209 TL olarak hesaplandı.

2016'DA İMZALANDI

Sayıştay'ın 2019 yılı Kiptaş denetim raporunda yer verilen bilgilere göre olay şöyle gelişti:

8 Haziran 2016'da Esenler Belediyesi ile KİPTAŞ arasında imzalanan protokole göre İBB şirketi, askeri kışlaları belirlenen yeni yerlerine inşa ederek taşıyacaktı. Esenler Belediyesi 23 Ocak 2019 tarihinde şirkete gönderdiği yazıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokoldeki iş ve işlemlerin yapılması hususunda anlaşmaya varıldığını, bugüne kadar yapılmış masrafların bakanlık tarafından ödeneceğini bildirerek protokolün fesih işlemlerinin başlatılmasını talep etti. Şirket, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk mazbatasını aldığı 17 Nisan 2019 tarihinde verdiği karar ile harcamaların yasal faizi ile birlikte ödenmesi şartıyla fesih talebini kabul etti. Ancak, Esenler Belediyesi yasal faizi ile ödeme yapılmasına itiraz etti. Kiptaş da 9 Mayıs 2019 tarihli kararı ile Esenler Belediyesi'nin talebi doğrultusunda sadece yapılmış harcamalar toplamının tahsili ile protokolün sona erdirilmesine karar verdi.