‘Eşim coronalı size de corona hediye getirdim’ diye bağırınca ortalık karıştı!

Olay, saat 15:00 sıralarında, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, bazı işleri için Nüfus Müdürlüğü’ne geldi.

BİNADAKİLER PANİĞE KAPILDI

İşini halledemeyen ve istediği belgeyi alamayan kişi, bir anda, “Eşim corona virüslü size de corona virüsü hediye getirdim” diye bağırmaya başladı. Şahsı duyan müdürlüktekiler ve çalışanlar paniğe kapıldı.

EŞİ CORONA TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

İsmi açıklanmayan kişi, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, corona virüsü testi yapılmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Paniğe yol açan kişinin eşinin corona virüsü tedavisi gördüğü öğrenildi.

3 SAAT BOYUNCA DEZENFEKTE EDİLDİ

Ayrıca bina da kısa sürede boşaltıldı. Binanın bütün camları açılarak, içeride yaklaşık 3 saat boyunca dezenfekte çalışması yapıldı. Nüfus Müdürlüğü personeli de çalışmaların bitmesini dışarıda bekledi. Çalışmalar bitince, personel yeniden binaya girip işine devam etti. DHA