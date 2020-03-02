Eski başkanlar AKP’yi karıştırdı

Son haftalarda AKP'ye katılan bazı belediye başkanları parti içinde farklı bir tartışma yarattı. Transfer diye rozet takılan başkanların bir bölümünün 2019'da AKP'nin aday göstermediği belediye başkanları olduğu anlaşıldı. Bağımsız seçime giren bu isimler, AKP'nin adaylarını geride bırakarak başkan seçildi. AKP'li bazı yöneticiler, “Bu arkadaşlarımızın aday yapılmasını engelleyenler, şimdi birlikte rozet takma fotoğrafı veriyor” eleştirisi yaptı.

BAĞIMSIZ ADAYLAR

AKP, son haftalarda 5'erli gruplar halinde belediye başkanlarını transfer etmeye başladı. Katılan başkanların büyük bir bölümünün bağımsız olması dikkat çekti. Bu transferler, parti içinde farklı değerlendirmelere neden oldu.

HESABI VERİLMELİ

AKP'li yöneticilerden bazıları, transferlerle ilgili şu yorumu yaptı: “2019 yılında bizde olan bazı belediyeleri kaybettik. Çünkü başarılı olan başkanları bazı illerde milletvekilleri, il yönetimi istemedi. Onlar da gitti, bağımsız aday oldu, seçimi kazandılar. Şimdi aynı isimlere rozet takıyoruz. Bu başkanların adaylığını kim engellemişse hesabını vermeli. Hem karşı çıkıyorlar hem de döndüğünde el kaldırıp birlikte fotoğraf çektiriyorlar.”

İŞTE GİDİP GELENLER

FETHİYE ATLI

ELAZIĞ/KEBAN

2014'te yüzde 59'la başkan oldu. 2019'da AKP'den istifa edip bağımsız olarak seçime girdi kazandı. Şimdi partisine geri döndü.

FATİH KAYACAN

AFYON/BOLVADİN

2014 seçimlerinde Bolvadin'i yüzde 55'le kazandı. 2019'da AKP'den aday gösterilmeyince seçime bağımsız girdi. Yüzde 31 oy aldı.

ZEKİYE TEKİN

BİLECİK/PAZARYERİ

2014'te yüzde 52 ile başkan oldu. 2019'da aday gösterilmedi. Bağımsız seçime giren Tekin yüzde 41'le yeniden başkan seçildi.

MÜNİR ŞAHİN

BİLECİK/OSMANELİ

2014 yılında belediye başkanlığını yüzde 39 oyla kazandı. Aday yapılmayan Münir Şahin, bağımsız girdiği seçimde yüzde 37 oy aldı.