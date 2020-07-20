Eski damadını çekiçle başına vurarak öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Çorapçılar Mahallesi’nde meydana geldi. Boşandığı eşinin evine giden Kemal Kansız, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eski kayınvalidesi Hatun U.’yla tartışmaya başladı.
ALDIĞI DARBELERLE YERE YIĞILDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hatun U., eski damadının kafasına çekiçle vurdu. Kemal Kansız, aldığı darbeyle yere yığıldı. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri, 55 yaşındaki Kansız’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. 75 yaşındaki Hatun U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)