Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eski damadını çekiçle başına vurarak öldürdü

Rize'de boşandığı eşinin evine giden Kemal Kansız, çıkan tartışmada eski kayınvalidesi Hatun U. tarafından başına çekiçle vurularak öldürüldü.

Sozcu.com.tr
13:52 -
Haberler Gündem
Eski damadını çekiçle başına vurarak öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Çorapçılar Mahallesi’nde meydana geldi. Boşandığı eşinin evine giden Kemal Kansız, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eski kayınvalidesi Hatun U.’yla tartışmaya başladı.

ALDIĞI DARBELERLE YERE YIĞILDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hatun U., eski damadının kafasına çekiçle vurdu. Kemal Kansız, aldığı darbeyle yere yığıldı. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri, 55 yaşındaki Kansız’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. 75 yaşındaki Hatun U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İLGİLİ HABERDüğünden önce kızıyla gezmesini istemediği damadını vurduDüğünden önce kızıyla gezmesini istemediği damadını vurdu

damat düğün Konya Rize
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more