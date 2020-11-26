Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş da coronaya yakalandı

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş coronaya yakalandı. İki oğlu, bir kızı bulunan Topbaş'ın bir oğlu hariç diğer çocuklarının ve eşi Özleyiş Topbaş'ın da testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Ailesinin tedavisi evde karantinada devam ederken 75 yaşındaki Kadir Topbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü kaydedildi. Yaşının ileri olması nedeniyle tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Topbaş, 2004 yılından itibaren 3 dönem üstlendiği görevinden, 2017 yılında tartışmalı bir şekilde istifa ederek ayrılmıştı.