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Eskiden her ay 3 milyon açık veren Kırşehir Belediyesi 2 milyon fazla veriyor

Kırşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısında 2021 yılı bütçesi belirlenerek kabul edildi. Toplantıda konuşan CHP'li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu eski dönemden kalan borçları 100 milyon azalttıklarını belirterek, "Eskiden yani bizden önce her ay 3 milyon açık veren bütçe şimdi 2 milyon fazlalık veriyor" dedi.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 09:47, 26/11/2020
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Eskiden her ay 3 milyon açık veren Kırşehir Belediyesi 2 milyon fazla veriyor

Kırşehir Belediyesini AKP’den devraldığı ilk gün belediyenin 462 milyon lira borcu olduğu açıklayan ve her alanda tasarruf yapmaya başlayan CHP’li Selahattin Ekicioğlu, Meclis toplantısında 2021 yılı bütçesini 270 milyon lira olarak açıkladı. Bütçenin geçen yıldan 45 milyon lira fazla olduğunu belirten Başkan Ekicioğlu, 2020 yılı bütçesinin yıl sonuna kadar yüzde 85’lik bir gerçekleşme oranını yakalayacağını söyledi.

100 MİLYON BORÇ ÖDENDİ

Kırşehir Belediyesi 2021 bütçesi 270 Milyon TL olarak belirlenerek oy birliği ile kabul edilirken Başkan Ekicioğlu belediyenin ekonomik durumu hakkında bilgi verdi. Belediyeyi 462 milyon lira borçla devraldıklarını dile getiren Ekicioğlu, “İlk geldiğimizde yıllık 34 milyon lira faiz ödeniyorduk. Geçtiğimiz yıl ise 26 milyon lira faiz ödemesi gerçekleştirdik. Bu yıl ise hedefimiz faiz giderlerimizi 20 milyon liraya indirmek.

Eskiden yani bizden önce bütçe her ay 3 milyon lira açık veriyordu. Şimdi ise 2 milyon lira fazlalık veriyor. Şu ana kadar 186 milyon liralık bir tahsilatımız ve 162 milyon lira da giderimiz var. Yani yaklaşık 25 milyon lira civarında bütçemiz fazla vermiş. Belediyenin mali yapısında dengelerin oturduğunu görebiliyoruz. Şu ana kadar 100 milyon lira borç ödedik ve bütçe fazlası olan parayı da yatırımlara aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

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AKP Antalya CHP faiz Kasım ayı Kırşehir Meclis
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