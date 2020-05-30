Esnaf Odası Başkanı açıkladı: Düğün salonları açılacak mı?

1 Haziran’dan itibaren başlayacak olan normalleşme sürecine düğün salonlarının dahil olup olmadığını İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez açıkladı. Sönmez, salonların 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecinin dışında olduğunu ve belirsizliğini koruduğunu söyledi.

BELİRSİLİK SÜRÜYOR

Sönmez, ”3 aydır kapalı bulunan salonların açılış tarihi yapılan açıklamalardan sonra hâlâ belirsizliğini korumaktadır. Bilindiği gibi ön rezervasyon ile çalışan sektörümüz için tarih belirsizliği hem düğün yapacak çiftler için hem de bu sektörde hizmet veren düğün davet saloncuları ve bileşenleri için hayati öneme haizdir’ dedi.



”DÜĞÜNLER SOSYAL YARDIMLAŞMADIR”’

Belirsizliğinin sürmesinin düğün yapacak olan çiftlerin düğün öncesinde davetiye bastırma ve dağıtımı, organizasyon hazırlıkları, ev kiralanması, düğün mekanının kiralanması vb. gibi önceden yapılması gereken ön hazırlıkların temini açısından çok önemli olduğunu ifade eden Sönmez, ”Düğünler eğlence amaçlı yapılan bir organizasyon değildir. Düğünler sosyal yardımlaşmadır. Türk örf ve adetlerine özgü bir merasim biçimidir” diye konuştu.

”TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YÜZDE 15’İNE TEKABÜL ETMEKTEDİR”

Adem Sönmez sözlerini şöyle sonlandırdı: ”Sektörümüz aynı zamanda ekonomik alanda bileşenleri ile beraber Türkiye ekonomisinin yüzde 15’ine tekabül etmektedir. Ekonomik anlamda sektörümüzün bir an önce tarih konusunda bilgilendirilmesi iş hayatının ve eş zamanlı çalışan tüm esnafların dişlilerinin hareket geçmesini sağlayacaktır.”