Esra’nın hayalleri gerçek olsun diye yollardayız

Muharrem İnce esnaf ziyaretlerinde bulundu. Daha sonra da Mardin'e geçti.

İnce, “Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. İnsanlarımızı barıştırmak istiyoruz” dedi. İnce, seyahat ettiği otobüsün içinde bir basın mensubunun “Beklediğiniz ilgiyi alabildiniz mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İlgiden ziyade milletin derdini dinlemek istiyorum. İlgiyle ilgili bir sorunumuz yok.”

YAKINDA KADROMUZU AÇIKLAYACAĞIM

CHP'li Muharrem İnce Doğan Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Parti kurma iddialarıyla ilgili konuşan İnce şunları söyledi: “Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz, millet karar verir buna, Muharrem İnce ve arkadaşları karar veremez. Ortada seçim yok. Adaylık konuşulacak hal de yok. Yakında kadromuzu tanıtacağım. 29 Ekim'de bir programımız var ve 31 Aralık'ta bir programımız var. Zamanı geldiğinde hepsini açıklayacağız. Ankara'da oturup masa başında bir şeyler başlatmak kolay. Zor olanı bugün Cizre'de ateşin alnında sokaklarda gezebilmek. Zor olanı bu, biz bunu yapmaya çalışıyoruz.” (DHA)