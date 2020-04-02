‘Evde kalamayan’ PTT çalışanı isyan etti: Bize vebalı gibi davranıyorlar

Corona virüsü salgını nedeniyle evden çalışanların sayısı dünya genelinde milyonlara ulaştı. Ancak evden çalışması mümkün olmayan meslek grupları da bir hayli fazla… Birkaç gün önce Türkiye’de Posta Dağıtım Merkezi çalışanları koruyucu önlemlerin yetersizliğini öne sürerek eylem yapmıştı.

“Şubeler kapatılsın, arkadaşlarımız dönüşümlü görev yapsın” uyarısında bulunmuştu. Corona Gündem yayınına bağlanan PTT dağıtım görevlisi Zafer Ürek, gerekli eldiven, maske ve dezenfektan önlemleri alınsa da büyük tehlike altında olduklarını anlattı. Acil posta dağıtımları dışındaki gönderilerin durdurulup, nöbet sistemi ile çalışmak istediklerini belirten Ürek, ücretli izne çıkmak istediklerini söyledi. Tüm Türkiye'ye ev kal çağrısı yapılırken çalışmak zorunda olan binlerce kargo dağıtım işçisinden sadece biri olan Zafer Ürek'in anlattıkları şöyleydi:

BULAŞMA RİSKİ VAR

* Yaya dağıtıcı olarak görev yapıyorum. Dezenfektasyon, eldiven ve maske dağıtımı yapıldı ama bunlar kalıcı tedbirler değil. Şuan temassız teslimat diye bir uygulama hayata geçirilmek üzere. İmza alınmadan teslimatta yapılabiliyor ama tüm postalar için değil. Buna rağmen virüsü yayma ve alma gibi bir sıkıntımız var. Günde yaklaşık 50 -55 kişiyle muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Bazen 40 olmuyor bazen üstü oluyor. Bu da bir sıkıntı yaratıyor. İstediğiniz kadar tedbir alın. Bulaşma riskini ortadan kaldırmıyor.

İNSANLARIN BİZE TAVRI DEĞİŞTİ

* Dağıtıma çıktığımızda kapıyı çalıyoruz. İmza karşılığı postaları kargoları teslim ediyoruz. Corona virüsü vakasından sonra vatandaşların bize tavrı çok değişti. Bize neredeyse vebalı muamelesi yapmaya başladılar. Onlar da kendi açılarından haklı. Online sipariş veren vatandaşlarımız kargolar kapılarına geldiğinde korku içinde oluyorlar. Çünkü yakın temasa geçmek durumundayız maske ve eldiven de olsa. İmza almak zorundayız. Tedirgin oluyorlar.”

ELDİVENLER HEMEN KİRLENİYOR

* Her gün maske ve eldivenleri değiştiriyoruz ama yetersiz kalıyor. Kullandığımız eldivenler hemen kirleniyor. Aslında pratikte eldiven kullanmak iyi olmuyor. Hemen kirlenme durumu var. Bizim talebimiz şu:Bir an önce Bilim Kurulu kararıyla izne çıkmak istiyoruz. 14 gün sonra corona virüsünün tavan yapacağı söyleniyor ve önlem alınması lazım. Postacılar olarak hepimiz tedirginiz. Ben yalnız yaşıyorum ama evli olup çocukları olan arkadaşlarım var. Onlar eş ve çocuklarının yanına yaklaşmıyorlar. Elbiselerini ayrı odada değiştirip torbaya atıyorlar.