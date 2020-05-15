Evin bahçesine ses bombası atıldı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde saat 04.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Hasan Demir’e ait iki katlı evin bahçesine atılan ses bombası infilak etti. Patlamada evin bahçe duvarı zarar görürken, uykusundan uyanan Hasan Demir panik içinde dışarı çıktı. Sarı bir dumanın yükseldiğini gören Demir, polise haber verdi. Evin çevresinde özel harekat polisleri, uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme polisleri, hasar gören bahçe duvarında delil toplama çalışması yaptı. (DHA)