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Faik Öztrak: Vatandaşın tenceresinde aş değil dert kaynıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı yaptı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, "Vatandaşın tenceresinde aş değil dert kaynıyor" dedi.

Sozcu.com.tr
15:39 -
Haberler Gündem
Faik Öztrak: Vatandaşın tenceresinde aş değil dert kaynıyor

AKP hükümetinin ekonomi politikalarını eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, vatandaşın sadace corona virüsüyle değil pahalılık virüsüyle de mücadele ettiğini söyledi:

* Bu iktidarın elinde sofralarımızın bereketi kaçtı, vatandaşlarımız raflara elini uzatamaz oldu. Yaz geldi ama sebzenin meyvenin yanına yaklaşılmıyor. Vatandaşın tenceresinde aş değil dert kaynıyor.

AA’YA GÖRE TÜRKİYE’NİN EN UCUZ ÜLKESİ TÜRKİYE!

* Milletimiz sadece coronayla değil pahalılık virüsüyle de mücadele ediyor. Ama Anadolu Ajansı’na bakarsanız Avrupa’nın en ucuz ülkesi Türkiye’ymiş.

* Madem işler bu kadar iyiydi, millete IBAN numarası gönderip ülkeyi dünyaya rezil edeceğinize, vatandaşa para gönderseydiniz. Madem ekonomi ilk 10’a girecek kadar güçlüydü; esnafın, çiftçinin zararlarını telafi etseydiniz ya…

AKP Avrupa CHP Corona Ekonomi Faik Öztrak para Türkiye
Son güncelleme: 15:40 22.06.2020
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