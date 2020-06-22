Faik Öztrak: Vatandaşın tenceresinde aş değil dert kaynıyor

AKP hükümetinin ekonomi politikalarını eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, vatandaşın sadace corona virüsüyle değil pahalılık virüsüyle de mücadele ettiğini söyledi:

* Bu iktidarın elinde sofralarımızın bereketi kaçtı, vatandaşlarımız raflara elini uzatamaz oldu. Yaz geldi ama sebzenin meyvenin yanına yaklaşılmıyor. Vatandaşın tenceresinde aş değil dert kaynıyor.

AA’YA GÖRE TÜRKİYE’NİN EN UCUZ ÜLKESİ TÜRKİYE!

* Milletimiz sadece coronayla değil pahalılık virüsüyle de mücadele ediyor. Ama Anadolu Ajansı’na bakarsanız Avrupa’nın en ucuz ülkesi Türkiye’ymiş.

* Madem işler bu kadar iyiydi, millete IBAN numarası gönderip ülkeyi dünyaya rezil edeceğinize, vatandaşa para gönderseydiniz. Madem ekonomi ilk 10’a girecek kadar güçlüydü; esnafın, çiftçinin zararlarını telafi etseydiniz ya…