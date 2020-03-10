Fatih Portakal’dan, şehit sayısıyla ilgili iddialara tepki

FOX TV ana haber bülteni sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal, Milas Belediyesi'nin davetlisi olarak Milas'a geldi. Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen “Türkiye'de neler oluyor?” başlıklı söyleşiye CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ve Süleyman Girgin, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP İl Başkanı İlgin Göktepe ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık bin 200 kişinin izlemeye geldiği söyleşide salona sığmayan kalabalık, Portakal'ı dışarı kurulan sinevizyondan takip etti. Söyleşi belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınladı.

GÜÇLÜ OLANLA AYNI DÜŞÜNMEK ZORUNDA DEĞİLİZ

AKP iktidarının politikalarını eleştiren Fatih Portakal, haber sunarken her şeyin spontane geliştiğini belirterek, ülkede yaşanan sorunlarla ilgili eleştiri hakkını kullandığını ve güçlü olanla aynı düşünmek zorunda olmadığını söyledi.

“ŞEHİT SAYILARI SAKLANIYOR OLAMAZ!”

Gelen şehit haberlerinde derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden Portakal, kamuoyunda konuşulan “Şehit sayıları gerçeği yansıtmıyor” şeklindeki iddiaların ise gerçeği yansıttığını düşünmediğini vurguladı.

Portakal “Şehit sayılarının saklandığını ya da gerçeği yansıtmadığını düşünmüyorum. Resmi açıklamanın bu noktada doğru olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

AKP iktidarının dış politikasını, eğitim, ekonomi, istihdam, sağlık gibi pek çok alanda yürüttüğü politikaları eleştiren Portakal, aynı eleştiri anlayışını bir taraf gözetmeden sürdürdüğünü kaydetti.

CEZA YEMEMEK İÇİN İNCE BİR ÇİZGİDE YÜRÜYORUZ

Muhalif çizgide olduğuna işaret eden Portakal, “Ceza yememek için ince bir çizgide yürüyoruz. Bu zamana kadar hiç parasal ceza yemedim. Konuşulan laflara aldırış etmiyorum. Nereden geldiğimi ve nereye gittiğimi çok iyi biliyorum. Sağlığıma özen gösteriyorum. İşimin dışında hobilerimle yaşamımı sürdürüyorum” diye konuştu.

GÜLLÜK LİMANI SORUNUNU GÖRMEMEZLİKTEN GELMEYECEĞİZ

Söyleşide Milas'ın Güllük mahallesindeki liman revizyonunun yaratacağı çevre sorunlarını dile getiren Güllüklüler, “Güllük Kefali Yaşasın” dövizleri ile katıldı. Kömür madeni sahası nedeniyle yurtlarından olan ve olmak zorunda kalan köylüler, maden kazasında yaşamını yitiren Şükrü Otlak'ın eşi ve kızının “adalet” isteği de söyleşide gündeme geldi.

Salondakilerin Milas ile ilgili aktardığı çevre sorunlarına FOX ekibi olarak gündeme getirme sözü veren Portakal, katılımcıların yönelttiği soru ve konularla ilgili açıklama yaptı.

İlgiyle takip edilen söyleşi sonunda Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kürsüye gelerek Portakal'a çiçek ve plaket takdim ederek söyleşisi için teşekkür etti.