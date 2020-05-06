Fatih Tezcan hakim karşısında Atatürkçü oldu

Twitter ve Youtube'da Mustafa Kemal Atatürk'e yaptığı hakaretlerle gündeme gelmeye çalışan ve bu suçtan Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada ifade vermediği için hakkında yakalama kararı bulunan Fatih Tezcan, Bodrum'da gözaltına alındı.

30 Nisan'da Bodrum Asliye Ceza Mahkemesinde ifadesi alınan Fatih Tezcan, Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadelerini inkar ederek, “Ben asla ve kimseye hakaret etmem” dedi.

“ATATÜRK’E KÜFÜR EDENE KADAR BANA EDİN”

Gazeteci olduğunu öne süren Fatih Tezcan, “Sorguya konu yazı ve paylaşımlarım gazetecilik mesleğimle ilgilidir” ifadelerini kullandı. Atatürk'e hakaret ve küfür etmediğini iddia eden Tezcan, “Atatürk'e hakaret edene kadar bana küfür edin” dedi.

Tezcan ifadesinde şunları söyledi: “Mustafa Kemal'e küfür veya hakaret etmek, Müslüman'ın öncelikle kendi davasına ihanetidir. ‘Atatürk'e hakaret edene kadar bana küfür edin, daha iyidir, kabulümdür' diyen şahsımın, hiçbir şartta kastı tahkir (onur kırma) yoktur…”

CEZAEVİNE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İfadesinin ardından serbest bırakılan Tezcan'ın Muğla Açık Cezaevin'nde hükümlü olduğu yönünde tutanak yazıldığı da ortaya çıktı.

Hakkındaki yakalama kararını uygulamak için 4 Mayıs'ta Tezcan'ın adresine giden polislerin “Yapılan araştırma neticesinde Muğla Açık Cezaevinde hükümlü olduğu bilgisine ulaşıldı” şeklinde tutanak tuttuğu ortaya çıktı.

“MUĞLA AÇIK CEZAEVİNDE HÜKÜMLÜ AMA TWEET ATIYOR”

Fatih Tezcan'ın yargılanmasına neden olan şikayeti yapan Avukat Cemil Öz, “Fatih Tezcan adlı sanık ceza davalarının duruşmalardan açıkça kaçtığı için hakim karşısına bir türlü çıkartılamadı ve bu nedenle görülen davaları bir türlü sonuçlanmadı. Bodrum'daki sorgusundan anlaşılıyor ki bu tescilli Atatürk düşmanı dahi gerçekleri görmeye başladı, bükemediği bileği öpüyor Fatih Tezcan” diye konuştu.

“BU KİŞİYİ KORUYAN BİRİLERİ Mİ VAR?”

Tezcan hakkındaki polis tarafından hazırlanan ve Muğla Açık Cezaevinde olduğu bilgisinin yer aldığı tutanağa ilişkinde değerlendirme yapan Avukat Cemil Öz şunları söyledi:

* Bu noktada önemli sorular var. Nisan 2019 yılında yakalaması çıkan sanığa ancak Mayıs 2020'de ulaşılabildi. Bu bir yıllık süre zarfında neden yakalanamadı, bu kişiyi koruyan birileri mi var?

* Yakalama işlemi ile ilgili olarak tutulan polis tutanağında, bu kişinin Muğla Açık Cezaevinde hükümlü olarak bulunduğu ibaresi yazılı, madem hükümlü nasıl oluyor da cezaevinde her seferinde suç oluşturan Twitter mesajlarını paylaşıyor.