Fatih’in hocası Akşemseddin’in türbesine Fransız tente

Fatih Sultan Mehmet, 1459 yılında hayatını kaybeden hocası Akşemseddin Hazretleri için 1463 yılında Bolu’nun Göynük ilçesinde bir türbe yaptırıldı.

Yurdun dört bir köşesinde her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği türbeye gelenlerin ayakkabıları yağmurlu havalarda ıslanmasın diye kapının üstü tenteyle kapatıldı. Üstü Fransız usulü tenteyle kapatılan kapı girişini gören vatandaşlar tepki gösterdi. Tentenin kapı üstünde bulunan kitabeyi de kapatması dikkat çekti.

2 YIL ÖNCE DEĞİŞTİRİLMİŞ

Türbeyi ziyaret eden vatandaşların kapıda bıraktıkları ayakkabıları ıslanmaması için kapı girişine ilk olarak 2012 yılında tente takıldı. Eskiyen ve tahrip olan tentenin yaklaşık 2 yıl önce Fransız stili tenteyle değiştirildiği ortaya çıktı. Göynük Belediye Başkanı ve Akşemseddin Hazretleri Vakfı Başkanı Ahmet Çankaya, tenteyi en kısa sürede Türk kültürüne uygun bir şekilde yaptıracaklarını söyledi.

Öte yandan Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, tentenin Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Varlıklarını Koruma Daire Başkanlığı’nın onayıyla ihtiyaç kapsamında gerekli tüm prosedürler yerine getirilerek, vatandaşın türbeye girerken çıkardığı ayakkabılarının ıslanmaması amacıyla yapıya hasar verilmeden doğal dokusu bozulmadan tente yapıldığını açıkladı.

AKŞEMSEDDİN KİMDİR?

Akşemseddin (d. 1389, Şam – ö. 16 Şubat 1459, Göynük) asıl adı ile Mehmet Şemseddin, çok yönlü Türk âlimi, tıp insanı ve Şemsîyye-î Bayramîyye isimli Türk tarikâtının kurucusu. Fatih Sultan Mehmed’in hocası olarak bilinmektedir. Akşemseddin, İstanbul’un fethinde sonra, Fatih Sultan Mehmet’in ısrarına rağmen İstanbul’da kalmak istemedi, Göynük’e gitti ve 16 Şubat 1459 yılında 70 yaşında vefat etti.