FETÖ’nün yapmak istediği tasfiye son üç YAŞ’ta yapıldı

Balyoz kumpası mağduru emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında yaşananları “Bellek” adlı son kitabında anlattı.

Önsel, kitapta son üç yıldır özellikle Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesi gündeme gelen “darbe” iddiaları ile “vatansever askerlerin tasfiye edildiğini” öne sürdü. Önsel, son dönemde yaşanan darbe tartışmalarını ise SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

‘TUHAF İŞLER OLUYOR'

Mustafa Önsel, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın ani kararla görevden alınmasının tesadüf olmadığını belirtti. Bu sürecin 2017 yılında başladığını dile getiren Önsel, şunları söyledi:

*2017'den bu yana YAŞ toplantılarında tuhaf işler oluyor. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yayınladığı sıkıyönetim listesinde hedef aldığı sadece Kara Kuvvetleri'nden 58 general vardı.

*Son üç yıldaki YAŞ'larda bu generallerden 40'tan fazlası emekli edildi. Yani FETÖ'nün bir gecede yapmaya çalıştığı tasfiye, son üç YAŞ'ta gerçekleştirildi.

*Son üç yıldır her defasında ‘Asker darbe yapacak' söylentisi ile başlayan bir süreç ve ardından başlayan tasfiye var. 2017'de sadece Kara Kuvvetleri'nde, FETÖ'nün hedefindeki 35 general emekli edildi.

‘BU TAYİNİ NASIL BİLDİLER'

2017'de Korgeneral Zekai Aksakallı'nın hedef alındığına dikkat çeken emekli albay Önsel, şöyle devam etti:

*Aksakallı, 15 Temmuz'da ayakta kalan birkaç generalden biriydi. FETÖ'cülere karşı duran ve darbe girişiminin seyrini değiştiren isimdi. Sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nı yönetti ve bölgede terör unsurlarını temizledi. Sonra pasifize edilip Gelibolu'ya atandı.

*Bu atamadan önce Genelkurmay Çatı Davası'nda sanık bir kurmay albay dedi ki, ‘Göreceksiniz, Zekai Aksakallı o da gönderilecek, tayin edilecek.' Bu sanığın, bu tayini önceden nasıl bildiği çok düşündürücüdür.

*Aynı yıl jandarmada çoğu İl Jandarma komutanı, tecrübeli ve FETÖ'ye karşı duruşu net olan terfi sırasındaki 80'den fazla albayın emekli edildiğini” belirten Önsel, “Bunların hepsi 15 Temmuz öncesi FETÖ'cülerin sistem dışına atmak istedikleriydi. TSK'da emekli edilen albaylara girmiyorum.

‘2020 YAS'TA DA TASFiYELER OLACAĞI SÖYLENiYOR'

Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel tespitlerini şöyle sürdürdü:

*15 Temmuz'da FETÖ'cülere karşı çatışan ve gazi olan Kurmay Albaylar Güven Şağban ile Aziz Yılmaz emekliye sevk edildi. Hatta haklarında verilen koruma kararları bile kaldırıldı.

*2019 yılındaki YAŞ sürecinde de darbe girişimi öncesinden itibaren FETÖ ile mücadelesini açıktan sürdüren ve 2. Ordu Komutanı olarak Afrin operasyonunu yöneten Orgeneral Metin Temel'e ödül verilmesi ve ardından yaşanan tartışmalar gündeme geldi.

*‘Afrin'e bayrak çeken' isim olarak bilinen Tuğgeneral Mustafa Barut'a ödül verilmesi gerektiğini düşünen Orgeneral Temel, kendisine verilen ödülü de almadı.

*Ardından da görevden alınarak Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atanarak pasifize edildi.”

Önsel şöyle devam etti:

*2020 YAŞ öncesinde de ‘FETÖMETRE'nin yaratıcısı Doğu Akdeniz konseptinin ve politikalarının belirleyici ismi Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, ani bir kararla görevden alındı. Yaycı da istifa etti.

*2017'de Aksakallı'nın tayin olacağını söyleyen FETÖ'cüler bu seferde aylar önce sosyal medyadan Cihat Yaycı'nın görevden alınacağını yazdılar. Bu seneki YAŞ'ta da FETÖ listelerinde hedef olanların tasfiye edileceği konuşuluyor.