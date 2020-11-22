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Filyasyon ekibi şoförü coronaya yenik düştü

Çorum Sungurlu Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli filyasyon ekibi şoförü, tedavi gördüğü hastanede corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:05, 22/11/2020
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Filyasyon ekibi şoförü coronaya yenik düştü

Çorum’un Sungurlu ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi personeli, filyasyon ekibinde şoför olarak çalışan Yakup Tunga, corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir haftadır Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 46 yaşındaki Yakup Tunga, bugün yaşamını yitirdi. Tunga'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Tunga, ikindi namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

“BİR SAĞLIK ÇALIŞANI DAHA…”

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Bir sağlık çalışanı daha genç yaşta Covid-19’un kurbanı oldu. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiasına başsağlığı dileriz” mesajını paylaştı.

Tunga için başsağlığı mesajı yayınlayan Türk Tabipleri Birliği ise, “Covid-19 meslek hastalığı kabul edilsin” çağrısını yineledi.

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