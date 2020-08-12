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Galata Kulesi’nde tartışmalı restorasyon

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi’nde başlatılan restorasyon çalışmalarına İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, tepki gösterdi. Polat, çalışmanın durdurulması gerektiğini belirtti.

Ümit TÜRK
14:29 -
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Galata Kulesi, geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmişti. Devrin ardından tarihi kuleyi müzeye çevirmek için restorasyon çalışması başlatıldı.

Başlatılan restorasyon çalışması sırasında tarihi kulenin içindeki duvarlarının inşaat aletleri ile yıkılması tepki çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, “İstanbul'un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum. Suç niteliğinde uygulamaların derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir” dedi.

İBB’DEN SUÇ DUYURUSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda suç duyurusunda bulduklarını açıkladı.

Olgun’un açıklaması şu şekilde:

* Galata Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon görünümlü faaliyetlerden yansıyan bu görüntüler içimizi yaktı.

* İBB olarak sıralı tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.

 

 

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Son güncelleme: 15:27 12.08.2020
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