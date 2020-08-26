Galata Kulesi’ndeki alçı rölyefe’ye ne oldu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, işletmesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alarak kendi bünyesine geçirdiği Galata Kulesi’ndeki hiltili restorasyon skandalının ardından kulenin içerisinden çekilen görüntüler dikkat çekti. Görüntülerde, asansörlerin bulunduğu giriş katında yer alan Türkiye heykel sanatının en önemli temsilcilerinden Tankut Öktem ve Haluk Tezonar'a ait alçı panonun yerinde olmadığı gözüküyor. Alçı panonun neden kaldırıldığı ise henüz bilinmiyor.

KANUNİ’NİN IRAK SEFERİ TASVİR EDİLİYOR

Alçı pano, Osmanlı minyatür geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan Matrakçı Nasuh tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın 1534-35 tarihli Irak Seferi'ne atfen hazırlanan “Menazil-i Seferi Irakeyn” isimli minyatür albümünde bulunan İstanbul sahnesindeki Galata bölgesinin rölyef olarak tasviri. Tankut Öktem ve Haluk Tezonar tarafından yapılan eser, güzel sanatlar ve gelenek arasındaki ilişkiye dair önemli üretimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

NEDEN SÖKÜLDÜĞÜ BİLİNMİYOR

16.yüzyıla ait bir minyatürün 20.yüzyıl ortalarında tekrar yorumlanması olarak tarif edilen alçı rölyef, belgelenerek mi söküldü? Şu an ne durumda? Belgelenerek söküldüyse tekrar yerine yerleştirilecek mi gibi sorular şu an yanıtsız.