Galataport nerede? Survivor finali nerede yapılıyor?

Survivor’da final günü geldi ve Survivor 2020 finali Galataport’ta gerçekleşiyor. Galataport’un nerede olduğu ve projenin detayları merak edilmeye başlandı. İstanbul Galataport’taki Survivor finalinde dışarıdan seyirci alınmayacağı da açıklanmıştı. İşte Galataport hakkında ayrıntılar ve konumu…

GALATAPORT HAKKINDA

Şubat 2015'te başlayan projenin 2018 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedeflendiği yetkililer tarafından açıklandı. Temmuz 2016'da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu izni çıktı. Ağustos 2016'da projenin finasmanı için 6 Türkiye kökenli banka ile toplam 3.3 milyar TL kredi anlaşmaları yapıldı. Bu anlaşmalara göre Yapı Kredi Bankası 275 milyon avro, Garanti Bankası 255 milyon avro, Türkiye İş Bankası 150 milyon avro, Ziraat Bankası 130 milyon avro, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 110 milyon avro ve Finansbank 100 milyon avro kredi sağlamayı taahahhüt etti.

16 Şubat 2017 tarihinde Karaköy Yolcu Salonu yıkıldı. 1 Mart 2017 tarihinde tarihi Paket Postanesi'nin denize bakan ön cephe duvarı ile kısa yan duvarları ayakta bırakılarak, kalan kısmı yıkıldı.

Konum ve Ulaşım

Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır. Terminal alanı için üç ayrı araç girişi inşa edilecek. Doğudaki ve batıdaki kapılar ana giriş-çıkış hizmetleri verirken, kuzeydekinin vale amaçlı kullanılması hedefleniyor.

Projenin özellikleri

Projenin ana fonksiyonu kruvaziyer terminali veya ona hizmet eden bekleme alanları ve biletleme kontuarları olacak. Bu fonksiyonlara yardım amacıyla devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler de inşa edilecek.

Projenin dünyada ilk kez uygulanacak bir sistemle dev cruise gemileri ile varan yolcular limana yapılacak körükle ulaşacaklar.Terminal alanına inşa edilecek rıhtım ile ulaşacak yolcuların pasaport kontrol ve gümrük işlemleri zemin altında yer alacak mekanlarda yapılacak. Yeni terminal ve ek fonksiyonların dünyanın en büyük cruise gemilerin ağırlayacak kapasiteye sahip olması hedefleniyor. Projenin senede 3 milyonu kruvaziyer yolcuları olmak üzere yaklaşık 7 milyon yabancı turiste hizmet vermesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Karaköy ile Tophane arasındaki 1.2 kilometrelik sahil şeridi halka açık olacak. Tophane Saat Kulesi ve Nusretiye Camii’nin yer aldığı alan bu proje bağlamında yeninden inşa edilecek. Geçici olarak Paket Postanesi'ne taşınacak İstanbul Modern ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bağlı olacak bir çağdaş sanatlar müzesi de yeniden inşa edilecek fonksiyonlar arasında yer alıyor.

1.2 kilometrelik sahil şeridinde Türkiye'de ilk Dünya'da da sayılı örneklerinden birisi olan; Hidrolik Rotary Aktüatör sistemleri kullanılarak yapılmış gümrüklü / gümrüksüz alan oluşturulacaktır. Bu alan cruise gemileri yanaşmadan önce açık olacak ve halk sahil şeridini kullanabilecektir. Cruise gemelerinin yanaşması esnasında yerli üretim Hidrolik Rotary Aktüatörler uzaktan kumanda ile çalıştırılarak gümrüksüz alan oluşturulacaktır. Türk mühendislerinin başarısı olan bu ürün, bir Gebze Organize Sanayi'de yer alan ve uzmanlık alanı mekanik otomasyon ve robotik, hidromekanik sistemler olan bir firma tarafından hayata geçirilmiştir.

GALATAPORT NEREDE, HANGİ SEMTTE?

Galataport İstanbul, Beyoğlu ilçesinin Karaköy semtinde yer alıyor. Galataport, Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar sahil şeridine yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesidir. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler yer alacak.