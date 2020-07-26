Galatasaray İlkokulu kurasında kafa karıştıran arıza!

Her yıl binlerce velinin çocuklarını kaydettirmek istediği Galatasaray İlkokulu’nun 2020-2021 eğitim döneminde birinci sınıfa alınacak 50 öğrenci için 20 Temmuz’da kura yapıldı. Bu yıl 8 bin 510 öğrencinin katıldığı ve öğrenci başı 300 TL ödendiği kura çekilişinde Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bir yetkili, Galatasaray İlkokulu Müdürü ve Beyoğlu 15’inci Noter Vekili komisyon görevlisi olarak yer aldı.

Corona virüsü salgını nedeniyle kura internetten canlı olarak yayınlandı. 50 öğrencinin belirlendiği kura dört cam küreli bir makine aracılığıyla gerçekleşti. Kura başladığında makinenin dördüncü küresinde bulunan topların karışmadığı görüldü.

NOTER FARK EDİNCE İPTAL EDİLDİ

İlk iki sıranın belirlendiği kura çekilişinde fark edilmeyen teknik arıza daha sonraki çekilişlerde fark edilerek düzeltilmeye çalışıldı. Çekiliş devam ederken dördüncü kürede tekrar arıza meydana gelince, Beyoğlu 15’inci Noter Vekili’nin uyarısıyla çekilişi yapılan numara iptal edildi.

Veliler ise teknik arıza nedeniyle iptal edilmeyen ilk iki sıradaki kuraların, daha sonraki çekilişlerde iptal edildiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Velilerden Serdar Öztürk, şunları söyledi:

“ÇIKMA İHTİMALİNİ DÜŞÜRDÜLER”

* Dört numaralı kürenin sürekli dönmemesi, oradaki noter beyin bazı şeylere müdahale etmesi, tekrar deneme çekilişi yapılması, ilk başlarda topların dönmemesine rağmen deneme çekilişi olmaması… Çekilişin bir standardı yoktu aslında. Bir problem yaşamadan 50 tane kura çekilebilir. 50 kişi alıyorsunuz sonuçta okula. Bu 50 kişiyi 50 tane kura ile belirlemeniz gerekiyor. Ama dün yapılan kurada 50 kişi yaklaşık 80 ya da 90 kurada belirlediler. Çıkma ihtimalini düşürdüler belki.

“BİR RAKAMLA KAYBETTİK”

Kurayı bir rakamla kaçıran Gökhan Görmez ise şunları söyledi: Dördüncü küre arıza vermeye başladı. Daha sonrasında birinci küre, sonra ikinci küre topu bırakmamaya başladı. Altı defa tekrarlanan kura çekilişi oldu. Benim kızımın numarası 7825 idi, 7829’a çıktı. Önemli olan bize çıkıp çıkmaması değil burada. Fakat dördüncü küre zaten problem yaratırken bizim sadece bir rakamla kaybediyor olmamız… Dün yapılan canlı yayın internetten kaldırılmış. Demek ki bu konuda şüphelerimizin haklılık payı da ortaya çıktı. (DHA)