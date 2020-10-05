GATA başhekim yardımcısından skandal sözler…

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer, medeni hukuk kanununu hedef alan, erkeklere ‘ikinci eşi alın’ çağrısında bulunduğu paylaşımlarıyla tepki çekmişti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer’le ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü duyurdu.
‘BAKAN KOCA DA RAHATSIZ’
Özel, “Sosyal medya paylaşımları nedeniyle GATA’nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer’e partimizde ve kamuoyunda duyulan büyük rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ilettim. Sayın Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, yarın gereğinin yapılacağını iletti” açıklamasında bulundu.