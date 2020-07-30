Gazeteci-yazar Duygu Asena 14. ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

İBB CHP Meclis Grubu'nun kadın üyeleri, Asena'nın kabrinin restore edilmesini sağladı.

Gazeteci-yazar Duygu Asena için vefatının 14. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Anma törenine katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Duygu Asena'nın kabrinin restore edilmesini sağlayan CHP'li kadın meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaftancıoğlu şunları söyledi:

*Duygu Asena'nın mezarında sonsuzluğu temsil eden figürün yıpranmış olması sebebiyle İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı ile iletişime geçerek mezar taşını olması gerektiği gibi restore edilmesini sağlayan İBB CHP kadın meclis üyelerine teşekkür ediyorum.

*Bizler bugün burada kadınlarının sorunlarını, kadınları yok etmeye çalışan anlayışa karşı Duygu Asena ile birlikte bir duruş sergiliyoruz. Bu topraklarda Duygu Asenalar olduğu sürece asla ve asla kimse kadınları susturamayacak ve mücadeleden alıkoyamayacak.

*Yaşadığı dönemde hem kadın mücadelesine hem de bu topluma kattıklarıyla hepimizin sadece ölüm yıl dönümünde değil her zaman hatırlamamız gereken bir isim Duygu Asena. Onu anlamak ve mücadelesini yaşatmak hepimizin görevi.