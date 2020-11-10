Geleceğe Nefes Projesi ile rekora hazırlanıyor: Fidan sahiplenene katılım belgesi

11 Kasım Geleceğe Nefes Projesi kapsamında Türkiye'de eş zamanlı olarak 81 şehirde ve ilçede başlayacak etkinlikte, geçen senenin ardından bu yıl da rekor kırmak hedefleniyor.

GELECEĞE NEFES OL PROJESİNDE DAHA FAZLA FİDAN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geleceğe nefes olacak projenin bu yıl uluslararası bir boyut kazandığını duyurdu. Projenin bu yıl yeni bir rekora hazırlandığını, etkinlik için Guinness yetkililerinin de yer alacağını belirtti.

Türkiye'nin 81 il ve 922 ilçesinde Covid-19 tedbirlerine uyularak bu yılki fidan dikimi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, “Tüm Türkiye'de çalışmalarımız devam ediyor. Bu yılki sahamızda çok fazla fidan dikilecek. Fazla şey söylersem esrarı kaybolabilir. Fidanlarımız şu anda ülkemizin değişik yerlerinden her gün 10-15 kamyon ve tırla naklediliyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde tüm ekibimizle çalışmalarımız devam ediyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında personelimiz çok özenle çalışıyor. Projenin uluslararası boyut kazanmasıyla birlikte 30'a yakın ülke eş zamanlı olarak katılım sağlayacak bildiğim kadarıyla. TİKA aracılığı ile fidanların gönderildiğini biliyorum. Türkiye’de 28 tane OGM var. Bunlardan biri Ankara. Tüm bölge müdürlüklerimizin orman yangınlarıyla mücadele noktasında ekipleri hazır” dedi. İHA

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA KATILMAK İÇİN TIKLA

GELECEĞE NEFES OL KATILIM SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

gelecegenefes.com üzerinden Geleceğe Nefes kampanyasına katılan katılımcılara seçtiği şehirden fidan sahiplenmesinin ardından sertifika verilecek. Geleceğe Nefes kampanyası katılımı ise ücretsiz gerçekleşiyor.

BİR FİDAN NE KADAR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.

1 Fidan Bağışı 10 TL’dir.