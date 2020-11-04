Eskişehir’de maden uğruna 400 bin ağaç katledilecek!

Eskişehir'de krom manyezit ocağı kapasite artışı ve demir nikel ocağı kırma eleme tesisi projesi için verilen ÇED olumlu raporunun iptali amacıyla mahkemeye başvurulmuştu. Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Sadık Yurtman, mahkeme tarafından yaptırılan bilirkişi raporunda kesilecek ağaç sayısının raporda belirtildiği gibi 187 bin değil 391 bin olduğunu söyledi.

Eskişehir’de Beylikova ilçesi Süleymaniye, Yalınlı, Kızılcaören mahallelerinde, Mihalıççık ilçesi Adahisar ve Sivrihisar ilçesi Dumluca mahallelerini kapsayan 3 bin 140 hektarlık bir alanda manyezit, nikel, demir madeni arama ve kırma alanı için ÇED olumlu kararı verildi.

Projenin hayata geçmesiyle alanda ardıç, sedir, karaçam ve meşe ağaçlarının içinde yer aldığı ormanlık alanın zarar göreceğini belirten çevreciler ÇED olumlu raporunun iptali için Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Bölge İdare Mahkemesi bölgede geçen temmuz ayında bilirkişi incelemesi yaptırdı. Bölgede 400 bin ağacın katledileceğini belirten çevreciler ÇED olumlu kararının iptal edilmesini istiyor.

“ORMANLARIMIZIN YOK EDİLMESİNE KARŞIYIZ”

Proje kapsamında bölgede 400 bin ağacın katledileceğini belirten Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Sadık Yurtman, şunları söyledi:

“Bilirkişi raporunda belirtildiğine göre ÇED alanı içerisinde kesilecek ağaç sayısının ÇED raporunda belirtildiği gibi 187 bin değil 391 bin 593 olduğunu ve proje alanı içerisinde yer alan mera alanın ÇED raporunda gösterimediğini öğrenmiş bulunmaktayız”

“400 bin ağacın kesilmesi bölgede bitki örtüsünü, yaban hayatını kökten değiştirecek hatta iklimini dahi etkileyecek ölçüde bir çevre katliamıdır. Maden cevherinin yer altından çıkarıldığı ekonomik olarak en değersiz haliyle yurtdışına satılması uğruna yurdumuzun çölleştirilmesinden kim hangi faydayı sağlayacaktır?”

“ÇEVRENİN TALAN EDİLMESİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL”

“Madencilik, ancak bilimsel gerekliliklerle, uygun yöntemlerle, halkın ihtiyaç ve menfaatleri gözetilerek yapıldığı müddetçe ülke yararına kabul edilebilir.”

“Halkın ihtiyaçlarını karşılamaya faydası olmayan, bilimsel gereklilikler göz ardı edilerek yapılan madencilik hepimize ait ve hepimizin sorumluluğunda olan çevrenin talan edilmesinden başka bir şey değildir.”

“Bu soruna tüm ülke olarak duyarlılığımızı göstermeliyiz. 400 bin ağacın kesilmesine sessiz kalmak bu katliama ortak olmaktır. Biz bu katliama ortak olmayacağız.”