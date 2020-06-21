Gençlere KYK kıskacı

Her yıl yüzbinlerce öğrencinin yüksek öğrenim süresince kullandığı ve Kredi Yurtlar Kurumu'nca (KYK) verilen krediler, mezuniyetten sonra öğrencilerin belini büküyor.

Öğrencilerin mezun olduktan sonra 2 yıl içinde bu borçlarını ödemeye başlaması gerekiyor. Ancak üniversite mezunları iş bulmakta zorlandığı için bu borcu ödeyemiyor.

HER AY YÜZDE 1.40 FAİZ

KYK da her ay yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uyguluyor. 2020 yılında kredi alıp ödeyemeyenlerin sayısı 5 milyona ulaştı. Bu gençlerin yaklaşık 300 bini hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Öğrenciler ve aileleri sosyal medyada af kampanyaları başlatırken, muhalefet milletvekilleri de konuyu sık sık TBMM gündemine taşıyor. Son olarak İYİ Parti'nin bu konudaki Meclis araştırma önergesi AKP'nin oylarıyla reddedildi. KYK borçlarının tümünün ya da faizlerinin silinmesini öngören 11 ayrı yasa teklifi ise TBMM komisyonlarında görüşülmeyi bekliyor.

Hiç değilse borçların faizi kaldırılmalı

Ednan ARSLAN (CHP İzmir): Gençlerimizin üzerinde devletin e-haczi var. Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarının tamamı silinmeli. En azından başlangıç olarak derhâl faizleri kaldırılmalı.

İş bulamıyorlar ki borcu nasıl ödesinler?

Suzan ŞAHİN (CHP Hatay): Üniversite mezunu iş bulamıyor ki borcunu nasıl ödesin? Hepsi icralık oluyor, faiz yüküyle de karşı karşıyalar. Devlet gençlerine bir an önce el uzatmalı.

Milyonlarca genç borç kabusu yaşıyor

Müzeyyen ŞEVKİN (CHP Adana): Üniversite öğreniminin ardından iş bulamayan, bulsa bile güvencesiz çalışan üniversite mezunlarımız kredi borçları nedeniyle adeta kabus yaşıyor.

Önce faizi silin sonra borcu yapılandırın

İsmail KONCUK (İYİ Parti Adana): İşsizliğin bu kadar artmış olduğu ülkemizde KYK borçlarının önce faizleri tamamen silinmeli. Ardından ana paraya da yapılandırma getirilmelidir.

Geciken borç ana paranın üç katı

Olcay KILAVUZ (MHP Mersin): Borçlara aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Geciken borç, alınan kredinin 3 katına kadar çıkabiliyor. İş buluncaya kadar ertelensin.

Bu konuda derhal yasa çıkarılmalı

Yavuz AĞIRALİOĞLU (İYİ Parti İstanbul): Bu konuda derhal yasa çıkarılmalı ve memleketimizin geleceği olan gençliğin arkasında olduğumuzu göstermeliyiz. Bu borçları silmeliyiz.