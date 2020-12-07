Gercüş’te çocuğa cinsel istismar soruşturması: Bir şüpheli tutuklandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde bir çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasıyla ilgili Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Batman Valiliği’nden açıklamalar yapıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur olduğunu belirttiği çocuk P.Ö’nün cinsel istismara maruz kalma olayıyla ilgili soruşturmanın Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI”

*Mağdur çocuk, 12.11.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek kendisine tecavüz edildiğini ve hamile kaldığını beyan etmiştir. Olay Gercüş ilçesi sınırlarında gerçekleştiğinden, soruşturma dosyası 17.11.2020 tarihinde Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A. 13.11.2020 tarihinde tutuklanmıştır.

YAYIN YASAĞI KARARI VERİLDİ

Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hâkimliğinin 18.11.2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

“KAMU GÖREVLİSİ OLAN ŞÜPHELİ TESPİT EDİLMEDİ”

Olaya kamu görevlilerinin de karıştığı iddialarını yanıtlayan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, “Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir” açıklamasında bulundu.

“MAKSATLI BİR BİÇİMDE ASKER, POLİS VE KORUCULARIN OLAYA KARIŞTIĞI İDDİA EDİLİYOR”

“Başsavcılığın açıklamasından sonra bir açıklama yapan Batman Valiliği ise, şunları kaydetti:

*Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 05.12.2020 tarihli basın açıklamasında belirtildiği gibi titizlikle yürütülen soruşturmada ne sanık ne de tanık olarak hiç bir kamu görevlisinin adı geçmemektedir. Hal böyle iken Bölücü Terör Örgütüne müzahir bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında tamamen yalan ve maksatlı bir biçimde asker, polis ve korucularımızın olaya karıştığı iddia edilmektedir.

*Gercüş Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına rağmen yayın yapmaya devam eden medya kuruluşları ile sosyal medyada bu yalan haberleri yaymaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

BATMAN BAROSU: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Batman Barosu, “Sosyal Medyanın gündemine düşen Gercüş ilçesinde istismar iddiasıyla ilgili olarak bilinmesini isteriz ki; Kadın ve Çocuk Hakları Merkezlerimiz konunun takipçisi olacaktır. Gercüş Adliyesi’nde gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra konu ile ilgili ayrıca açıklama yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada ‘Gercüşte ne oluyor’ etiketi gündem olurken, yapılan paylaşımlarda 27 erkeğin 1 çocuğa tecavüz ettiği öne sürüldü.

CHP’Lİ NAZLIAKA’DAN AÇIKLAMA

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ise, “15 yaşındaki bir çocuğun 27 kişinin cinsel istismarına uğradığı olay hakkında başlatılan soruşturma dosyasının takipçisi olacağız. Gercüşte ne oluyor…N.Ç. davasında olduğu gibi “küçüğün rızası” denilmesine izin vermeyeceğiz. Kamuoyundan kaçırılan her suç bir diğerine teşvik ediyor” ifadelerini paylaştı.