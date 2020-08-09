Geyve’de corona virüsü vakaları artınca yeni yasaklar geldi!

Geyve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ilçede yeniden tırmanışa geçen corona virüsü vakaları nedeniyle düğün ve cenazelerle ilgili yeni önlemler aldı. Geyve’nin yeni Kaymakamı Mustafa Kutlu’nun izinde olması nedeniyle Pamukova Kaymakamı Cemal Demiryürek’in vekaleten başkanlık yaptığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında ikram ve taziye yasağı getirildi.

Geyve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlar şu şekilde:

* Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda;

* a. Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine,

* b. Su ve içecek dışında yemek yada herhangi bir ikram verilmemesine,

* c. Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilerek, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına,

* d. Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine,

* Birinci ihlalde uyarı,İkinci ihlalde idari para cezası,İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma,cezalarının uygulanmasına,

* e. Uyarıcı ve uzman ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılmasına,

* f. Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılmasına,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.