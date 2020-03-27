Göçmenlerin çadırları cayır cayır yakıldı

Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede Avrupa’ya geçme hayaliyle bekleyen göçmenler bir süredir unutulmuş, aç-susuz beklemekteydi.

Son iki gündür göçmenlere Sivil Toplum Kuruluşları’nın su ve yemek dağıtması da yasaklandı. Sadece Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği zaman zaman su veriyordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir televizyon programında “28 Şubat’tan bu yana Yunanistan’a kara ve denizden 150 bin 600 civarında kişi geçti, 4 bin 600 kişi Pazarkule önünde bekliyor” açıklaması yaptı. Ve bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’nda bekleyen göçmenler Malatya’ya getirildi.

Malatya Beydağı Geçici Konaklama Tesisleri’nde karantina altında tutulacak olan göçmenlerin kaldıkları çadırların hepsi yakıldı.