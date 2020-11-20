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Gökçeada’da kalp krizi geçiren vatandaş askeri helikopter ile taşındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gökçeada’da kalp krizi geçiren bir vatandaşın, Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopterle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:00, 20/11/2020
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Gökçeada’da kalp krizi geçiren vatandaş askeri helikopter ile taşındı

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Gökçeada’da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden İsmail Bulmuş'un adada şok cihazı bulunmaması, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hava ambulansı helikopterlerin gece uçuşu yapamayacağı gerekçe gösterilerek gönderilmediğini, Meclis Genel Kurulu'nda gündeme getirmişti.

ASKERİ HELİKOPTER İLE GÖTÜRÜLDÜ 

Gökçeada'da dün gece yine bir kişi kalp krizi geçirdi. 58 yaşındaki vatandaş Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopter ile Çanakkale’ye götürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili görseller paylaşarak, “Gökçeada'da kalp krizi geçiren 58 yaşındaki bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Her zaman, tüm imkanlarımızla asil milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz” ifadelerine yer verdi.

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