Gönüllü müezzin Ayasofya’da can verdi

Kağıthane Müftülüğü Uhud Camii Müezzin-Kayyım'ı olarak çalışan Osman Aslan, 2 Ağustos Pazar günü gönüllü rehberlik yaptığı Ayasofya Camii’nde kalp krizi geçirdi. Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aslan’ın cenaze namazı İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından Sultangazi Sultançiftliği Merkez Camii'nde kıldırıldı. Aslan‘ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Siirt'in Tillo ilçesine gönderildi.

İstanbul Müftülüğü'nden yapılan açıklamada Ayasofya-i Kebîr Camii'nin yeniden ibadete açıldığı ilk günden itibaren, gelen ziyaretçileri karşılamak ve cami içerisinde Covid-19 tedbirlerine uyulmasını sağlamak üzere gönüllü rehberlik hizmeti için personel görevlendirildiği belirtildi.