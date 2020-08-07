Görevden alınan Muğla Kızılay Şube Başkanı: Karar hem komik hem de siyasi

Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık 15 Haziran tarihinde attığı Cumhurbaşkanı Danışmanı, Spor Bakanı Yardımcısı ve Milli Güreşçi Hamza Yerlikaya tweetinin ardından dün görevinden alındığını söyledi.

Sözcü Gazetesi'ne açıklamalarda bulun Kayacık, Milli Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasıyla ilgili attığı tweet sonrası müfettişler tarafından yönetim kurulu üyeleri ile birlikte görevden alındığını söyledi.

KARAR HEM KOMİK HEMDE SİYASİ

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi de olan Kayacık yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

* Dün müfettişler Muğla'ya gelerek bana yönetim kurulu üyeleri ile birlikte görevimizden alındığımızı bildirdi. Şu anda şubede evrakları inceliyorlar. İncelemenin ardından resmi olarak görevi teslim edeceğim.

* Benim asıl üzerinde durduğum konu yaptığım paylaşımın Kızılay ile ilgisi olmaması. Yani bu hem komik hem de siyasi bir karar.

* Ayrıca Hamza Yerlikaya ile ilgili düşüncemde bir değişiklik yok. Bir insan her yerde görevli olup her yerden maaş alabilir mi? Bu ülkede bu kadar işe ihtiyacı olan insan var.

ATTIĞIM TWEET YALAN MI?

Kayacık açıklamasında “Attığım tweette ne var, yalan mı var yanlış mı var? Hamza'nın birkaç yerden maaş alması doğru mu? Vicdanları yaralamaz mı? Bir vatandaş veya partili olarak eleştirme hakkımız olmayacak mı? Doğruyu söyledik diye görevden alıyorlarsa alsınlar doğruları söylemeye devam edeceğim” dedi.

SİYASİ GELECEĞİMİ ETKİLEMEK İSTEYENLER VAR

Muğla AKP üyesi olduğunu belirten Kayacık “Muğlamıza hizmet etmekten başka bir derdimiz niyetimiz olmadı, olamazda. Bu tür hareketler bizi yıldırmaz. Bende müfettişlere savunmamı yazılı olarak yapıp vereceğim. Siyasi geleceğimi etkilemek isteyenler bu konuyu fırsat olarak değerlendirdiler. Ama doğru değil. Ben vicdani olarak rahatım. Ayrıca müfettişler bana henüz gerekçeli kararı tebliğ etmediler. Gerekçeli kararı bir görelim önümüzdeki günlerde daha detaylı daha geniş çaplı açıklama yapacağım” dedi.

Türk Kızılay Muğla Şubesi, yaklaşık iki ay kadar önce genel merkez yetkililerinin yaptığı denetimde başarılı bulunmuş ve Kayacık'a teşekkür edilmişti.

KAYACIK'IN O TWEETİ

#HamzaYerlikaya hastagi ile attığı tweette, “Güreşçi, Eski Vekil, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı, Spor Bakan Yardımcısı…. Buraya kadar eyvallah…. Ammaaa…. Aynı zamanda #Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi de olunca eyvallah yoook… AkParti'li bir vatandaş olarak kınıyorum, gelin vazgeçin, yazıktır, günahtır.”